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Giá USD tự do và ngân hàng liên tục giảm mạnh

| | Tài chính - ngân hàng

So với đầu năm, giá USD ngân hàng đã giảm khoảng 0,86%. Trong khi giá USD tự do đã rơi xuống dưới mốc 26.000 VND/USD.

Giá USD tự do và ngân hàng liên tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Sáng ngày 8/9, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) với đồng đô la Mỹ (USD) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố ở mức 25.603 đồng, giảm 8 đồng so với phiên ngày 7/9. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.883 VND/USD, còn tỷ giá sàn là 24.323 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) ở mức 24.381 - 26.841 VND/USD (mua vào – bán ra).

Giá USD tại các ngân hàng sáng nay đồng loạt giảm 60 - 80 đồng, lùi xa mức trần quy định. Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết 25.770 - 26.150 VND/USD, giảm 60 đồng so với hôm qua. Theo đó so với đầu năm, tỷ giá USD đã giảm khoảng 0,86%.

Tương tự, tại BIDV, giá mua - bán đồng USD được niêm yết ở mức 25.785- 26.165 VND/USD, giảm 80 đồng chiều mua và chiều bán so với hôm qua.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng giảm mạnh trong thời gian qua, hiện giá bán phổ biến dưới 26.000 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt, ở mức 98,80 điểm, giảm 0,38 điểm (-0,38%) so với đóng cửa phiên giao dịch trước đó.

Đồng USD suy yếu khi đồng Yên tiếp tục tăng giá do kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ hơn và việc tiếp tục đảo chiều các giao dịch chênh lệch lãi suất.

Hiện các nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang dữ liệu lạm phát dự kiến công bố trong tuần này, có thể cung cấp thông tin rõ ràng hơn về triển vọng lãi suất trước cuộc họp chính sách của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới.

Ngoài ra, thứ Năm tuần này, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) công bố quyết định chính sách tiền tệ. Thị trường hiện đang nghiêng về khả năng ECB tăng lãi suất, trong bối cảnh giá năng lượng cao tiếp tục tác động đến giá tiêu dùng tại Eurozone.

Minh Vy

An ninh tiền tệ

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