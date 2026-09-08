HD SAISON trên lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần

Ngày 28/8/2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận nguyên tắc chuyển đổi Công ty Tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON từ công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần.

Chấp thuận nguyên tắc là một bước trong quy trình chuyển đổi hình thức pháp lý. HD SAISON sẽ tiếp tục hoàn tất các thủ tục theo quy định trước khi được chấp thuận chính thức.

Theo phương án dự kiến, sau chuyển đổi, doanh nghiệp sẽ hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Tài chính HD SAISON, vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng.

Quy mô đi cùng hiệu quả hoạt động

Trong nửa đầu năm 2026, doanh số giải ngân của HD SAISON tăng 34,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 804 tỷ đồng, tăng 13,4%. Dư nợ cho vay tại cuối tháng 6 đạt 25.500 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2026, HD SAISON đã phục vụ hơn 17,5 triệu khách hàng thông qua 28.600 điểm giới thiệu dịch vụ trên toàn quốc. Danh mục sản phẩm đáp ứng nhiều nhu cầu thiết thực trong đời sống, từ vay mua phương tiện đi lại, thiết bị gia đình đến giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ, nha khoa, tiệc cưới, du lịch, tiêu dùng cá nhân và thẻ tín dụng quốc tế.

Công ty đồng thời phát triển các sản phẩm tín dụng dành cho xe máy điện và thiết bị tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy xu hướng tiêu dùng thân thiện với môi trường.

Hoạt động từ năm 2007, HD SAISON là công ty tài chính tiêu dùng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tại Việt Nam. Doanh nghiệp được phát triển trên nền tảng hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Credit Saison, tập đoàn tài chính tiêu dùng Nhật Bản. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường trong nước được thể hiện trong năng lực phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro và tổ chức vận hành của HD SAISON.

Công nghệ và dữ liệu trong chiến lược dài hạn

Chất lượng sản phẩm, năng lực số, quản trị rủi ro và trải nghiệm khách hàng ngày càng định hình vị thế của doanh nghiệp trên thị trường tài chính tiêu dùng. Trong định hướng đó, HD SAISON đã số hóa toàn bộ hành trình khách hàng, đồng thời ứng dụng công nghệ và dữ liệu trong phân tích nhu cầu, phát triển sản phẩm và cá nhân hóa trải nghiệm tài chính.

Việc đầu tư cho năng lực số góp phần nâng cao hiệu quả xử lý, hỗ trợ quản trị rủi ro và duy trì tính nhất quán trong quá trình phục vụ khách hàng trên quy mô lớn.

Song song với quá trình hoàn tất thủ tục chuyển đổi, HD SAISON tiếp tục triển khai chiến lược Tài chính Số Tổng hợp, tập trung vào công nghệ, dữ liệu, phát triển sản phẩm và quản trị rủi ro. Sự cân bằng giữa tăng trưởng, chất lượng tài sản và hiệu quả hoạt động tiếp tục là trọng tâm để doanh nghiệp củng cố năng lực cạnh tranh và tạo giá trị dài hạn cho khách hàng và đối tác.