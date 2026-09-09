Một cổ phiếu ngân hàng tăng 8%, có lúc tăng kịch trần 14,4% ngày 9/9

Kết thúc phiên 9/9, VN-Index giảm 3,32 điểm (-0,18%) về 1.827,12 điểm, thanh khoản khớp lệnh đạt 566,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 14.557,3 tỷ đồng.

Sắc đỏ chiếm ưu thế trên bảng điện tử khi VN30 giảm 0,88 điểm (-0,04%) về 1.967,64 điểm. HNX giảm 1,63 điểm (-0,58%) về 279,48 điểm.

Xét theo nhóm ngành: du lịch – giải trí tăng mạnh nhất (+1,03%), tiếp đến là tài nguyên cơ bản (+0,78%) và hóa chất (+0,62%); ở chiều ngược lại, bất động sản và dịch vụ tài chính cùng giảm 0,88%, bán lẻ giảm 0,63%. Ngân hàng là nhóm có quy mô giao dịch lớn nhất thị trường và ghi nhận mức tăng nhẹ 0,07%.

Diễn biến giá giữa các mã trong nhóm ngân hàng phân hóa mạnh. Chiều tăng ghi nhận SGB tăng trần 8% lên 13.500 đồng, TCB tăng 1,41% lên 32.400 đồng, VCB tăng 1,03% lên 58.700 đồng, STB tăng 0,79% lên 76.700 đồng, ACB tăng 0,67% lên 22.450 đồng, cùng BID và HDB cùng tăng 0,55% lên lần lượt 36.400 đồng và 27.500 đồng. Một loạt mã đứng giá tham chiếu gồm ABB, EIB, PCB, PGB, VAB, VBB và VPB.

SGB của Saigonbank (UPCoM) gây chú ý ở những phút giao dịch mở cửa đầu phiên khi tăng kịch biên độ (+14,4%) lên 14.300 đồng/cp. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng thu hẹp dần và đóng cửa ở mức tăng +8%. Thanh khoản SGB hôm nay vẫn rất thấp với chỉ 86.900 cổ phiếu được trao tay.

Ở chiều giảm, LPB giảm sâu nhất nhóm với - 1,73% về 48.150 đồng, SSB giảm - 1,67% về 17.700 đồng, MSB giảm - 1,53% về 12.900 đồng, OCB giảm - 1,46% về 10.150 đồng. Các mã BAB, SHB, NVB, NAB, BVB, TPB, VIB và CTG đều giảm nhẹ dưới 1%.

Về thanh khoản, SHB dẫn đầu toàn ngành ngân hàng với hơn 52,58 triệu cổ phiếu khớp lệnh, bỏ xa các mã còn lại dù giá đóng cửa giảm 0,84%. Theo sau là MBB (12,16 triệu cổ phiếu), VPB (11,25 triệu cổ phiếu), HDB (11,46 triệu cổ phiếu), TCB (10,97 triệu cổ phiếu) và CTG (8,79 triệu cổ phiếu).

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tại HDB (109 tỷ đồng), TCB (107 tỷ đồng) và VIB ( 29 tỷ) nhưng bán ròng tại SHB, OCB, VPB, VCB và CTG. Trong khi đó, khối tự doanh mua ròng các mã TCB, VCB, SSB, STB, HDB và VPB, nhưng bán ròng tại ACB và MBB.