Thị trường bảo hiểm: Thời điểm vàng cho những ai dám bứt phá!

Không chỉ yêu cầu cao hơn về chất lượng tư vấn và tính chuyên nghiệp của đội ngũ. Sự chuyển dịch này đang mở ra cơ hội nghề nghiệp đáng chú ý cho những nhân sự muốn xây dựng một sự nghiệp lâu dài trong lĩnh vực tư vấn tài chính.

Dư địa phát triển và bài toán "chất lượng" nhân lực

Bảo hiểm nhân thọ đóng vai trò là một trong những trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và kênh huy động nguồn vốn đầu tư dài hạn cho nền kinh tế, đồng thời là một trong những mục tiêu tăng trưởng quan trọng trong Đề án cải cách tài chính quốc gia đến năm 2045.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến giữa năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHNT mới đạt khoảng 11,7% trên tổng dân số hơn 100 triệu người. Trong khi đó, Quyết định 1413/QĐ-TTg ngày 27/07/2026 của Thủ tướng Chính phủ đặt mục tiêu nâng tỷ lệ người dân được bảo vệ bởi BHNT lên 20% vào năm 2045. Song song đó, ngành bảo hiểm được kỳ vọng sẽ đóng góp 3,3% - 3,5% GDP vào năm 2030.

Để chuyển hóa tiềm năng thị trường thành tăng trưởng thực chất, một trong những yếu tố quyết định nằm ở chất lượng đội ngũ tư vấn. Tâm lý và kỳ vọng của khách hàng hiện nay đã thay đổi đáng kể khi ngày càng quan tâm đến các giải pháp bảo vệ và hoạch định tài chính toàn diện, được tư vấn chuyên sâu và cá nhân hóa.

Sự gia tăng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tài chính từ tầng lớp trung lưu vì vậy không chỉ tạo thêm dư địa cho thị trường bảo hiểm, mà còn đặt ra những yêu cầu mới đối với nghề tư vấn. Cơ hội ngày càng thuộc về những người được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn và cam kết gắn bó lâu dài với nghề.

Ở góc nhìn nhân sự cung ứng cho ngành bảo hiểm nhân thọ, bà Ngô Thị Ngọc Lan, Giám đốc Navigos Search miền Bắc đánh giá: "Thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn còn nhiều dư địa phát triển. Khi thu nhập và mức sống của người dân ngày càng gia tăng, nhu cầu được bảo vệ, cũng như bài toán hoạch định tài chính cá nhân, trở thành mối quan tâm hàng đầu. Đây chính là tiềm năng lớn cho những nhân sự muốn dấn thân và phát triển sự nghiệp bền vững với nghề."

Giám đốc điều hành Navigos Search miền Bắc

Nâng chuẩn lực lượng tư vấn, đặt khách hàng làm trung tâm

Bảo hiểm nhân thọ là một sản phẩm tài chính với những cam kết dài hạn. Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng đa dạng, vai trò của người tư vấn cũng không chỉ dừng lại ở việc am hiểu sản phẩm và các giải pháp bảo vệ. Từ hoạch định tài chính, chăm sóc sức khỏe đến chuẩn bị cho tương lai và những giá trị muốn trao truyền, khách hàng ngày càng cần một người tư vấn có khả năng thấu hiểu nhu cầu, kết nối các giải pháp phù hợp và đồng hành trong từng giai đoạn của cuộc sống. Điều đó đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn về năng lực tư vấn, đạo đức nghề nghiệp, sự minh bạch và cam kết đồng hành lâu dài với khách hàng.

Để đáp ứng kỳ vọng từ thị trường, việc tái định hình lực lượng Chuyên viên Tư vấn đang trở thành một trong những ưu tiên của các doanh nghiệp bảo hiểm lớn. Đơn cử như tại AIA Việt Nam, quy trình tuyển dụng được nâng chuẩn toàn diện, đi cùng lộ trình phát triển rõ ràng, gói hỗ trợ tài chính và cơ chế ghi nhận, đãi ngộ tương xứng với năng lực. Mô hình hướng đến việc tạo điều kiện để mỗi Chuyên viên Tư vấn chủ động xây dựng sự nghiệp bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm thông qua triết lý lấy khách hàng làm trung tâm.

Chính cách tiếp cận này đang mở rộng cơ hội cho những nhân sự chất lượng từ nhiều lĩnh vực như quản trị doanh nghiệp, giáo dục, tiếp thị và truyền thông – những người có thể chuyển hóa kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng đã tích lũy thành năng lực tư vấn chuyên nghiệp trong một lĩnh vực mới.

Mô hình phát triển lực lượng tư vấn chuyên nghiệp của AIA Việt Nam hướng đến việc thu hút và phát triển những nhân sự chất lượng cao trong lĩnh vực tư vấn tài chính.

Tham gia đánh giá Quy trình Phỏng vấn Chuyên viên Tư vấn với tư cách Chuyên gia phỏng vấn độc lập, bà Ngô Thị Ngọc Lan đánh giá cao sự nghiêm túc của doanh nghiệp ở khâu tuyển chọn Chuyên viên Tư vấn. Trước buổi phỏng vấn hội đồng, ứng viên đã trải qua các vòng sàng lọc kỹ lưỡng nhằm tìm kiếm những người thực sự mong muốn đồng hành lâu dài và mang lại giá trị cho ngành bảo hiểm.

Theo bà Lan, việc chú trọng trải nghiệm ứng viên và thể hiện sự chuyên nghiệp ngay từ khâu tuyển dụng cũng là yếu tố quan trọng giúp ứng viên có thêm cơ sở để lựa chọn và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, cũng như với nghề tư vấn bảo hiểm.

Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính ngày càng gia tăng, việc chuẩn hóa lực lượng tư vấn không chỉ là yêu cầu phát triển của ngành bảo hiểm mà còn là điều kiện quan trọng để xây dựng niềm tin bền vững từ khách hàng.

Đồng thời, sự chuyển dịch về tiêu chuẩn nghề nghiệp cũng đang mở ra cơ hội cho một thế hệ tư vấn mới: được tuyển chọn kỹ lưỡng hơn, phát triển bài bản hơn và theo đuổi nghề tư vấn như một sự nghiệp lâu dài. Qua đó, nghề tư vấn bảo hiểm có thêm nền tảng để từng bước khẳng định vị thế của một nghề nghiệp chuyên nghiệp, tạo thêm giá trị cho khách hàng và đóng góp tích cực cho xã hội.

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