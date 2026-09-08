Điện thoại trong tay, linh hoạt nhận thanh toán cùng SACOMBANK PAY

‏Linh hoạt hơn với nhiều lựa chọn thanh toán‏

‏Mỗi mô hình kinh doanh đều có những đặc thù vận hành khác nhau và cần những phương thức thanh toán phù hợp.‏

‏Đối với cửa hàng quy mô nhỏ, quầy hàng lưu động hoặc người bán cần triển khai nhanh, mã QR là lựa chọn phổ biến nhờ thao tác đơn giản và không yêu cầu thiết bị chuyên dụng. Người bán chỉ cần cung cấp mã thanh toán để khách hàng quét bằng ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử.‏

‏Tại các cửa hàng có lượng giao dịch lớn, máy POS tiếp tục phát huy lợi thế nhờ khả năng chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp tại quầy. Giải pháp này phù hợp với những điểm bán cần phục vụ liên tục, đặc biệt trong giờ cao điểm.‏

‏Với hoạt động kinh doanh trực tuyến, đường dẫn thanh toán giúp người bán gửi yêu cầu thanh toán qua website, mạng xã hội, email hoặc các nền tảng nhắn tin. Khách hàng có thể hoàn tất giao dịch từ xa mà không cần có mặt tại cửa hàng.‏

‏Các phương thức trên không thay thế lẫn nhau mà đáp ứng những bối cảnh sử dụng khác nhau. Tùy theo quy mô, địa điểm bán hàng và thói quen thanh toán của khách hàng, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh có thể lựa chọn hoặc kết hợp các giải pháp phù hợp, qua đó hạn chế nguy cơ bỏ lỡ giao dịch.‏

‏Mở rộng khả năng nhận thanh toán ngay trên điện thoại‏

‏Bên cạnh mã QR, máy POS và đường dẫn thanh toán, công nghệ đang mang đến thêm một lựa chọn cho cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh: sử dụng chính điện thoại thông minh để chấp nhận thanh toán thẻ.‏

‏Điện thoại vốn đã được người bán sử dụng để trao đổi với khách hàng, quản lý đơn hàng, quảng bá sản phẩm và kiểm tra giao dịch. Khi khả năng nhận thanh toán được tích hợp trực tiếp trên thiết bị này, người bán có thể mở rộng hình thức nhận tiền mà không nhất thiết phải lắp đặt máy POS chuyên dụng.‏

‏Nắm bắt xu hướng đó, SACOMBANK đã tích hợp tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" trên ứng dụng SACOMBANK PAY, bổ sung một phương thức nhận thanh toán linh hoạt cho cá nhân kinh doanh. Với giải pháp này, người bán là chủ thẻ thanh toán Visa SACOMBANK có thể nhận thanh toán từ thẻ Visa phát hành trong nước‏ ‏ một cách dễ dàng, nhanh chóng.‏

‏Trên điện thoại Android có hỗ trợ NFC, người mua có thể chạm thẻ Visa không tiếp xúc vào điện thoại của người bán để thực hiện giao dịch. Thiết bị của người bán khi đó đóng vai trò như một điểm chấp nhận thanh toán thẻ.‏

‏Với iPhone, người bán có thể hiển thị mã QR hoặc gửi đường dẫn thanh toán qua email để người mua hoàn tất giao dịch. Hình thức này giúp người bán tiếp nhận thanh toán linh hoạt trong nhiều bối cảnh khác nhau.‏

‏Giải pháp có thể phù hợp với cá nhân kinh doanh tại hội chợ, người bán hàng lưu động, người giao hàng, người cung cấp dịch vụ tại nhà hoặc các cá nhân kinh doanh quy mô nhỏ. Khi khách hàng không mang theo tiền mặt hoặc muốn sử dụng thẻ, người bán vẫn có thêm phương án để hoàn tất giao dịch.‏

‏Giao dịch số hỗ trợ quản lý kinh doanh hiệu quả hơn‏

‏Lợi ích của các giải pháp thanh toán số không chỉ dừng ở việc nhận tiền nhanh chóng và thuận tiện.‏

‏Khi giao dịch được thực hiện trên nền tảng số, thông tin thanh toán được ghi nhận trong hệ thống, giúp người bán kiểm tra lịch sử và trạng thái giao dịch, theo dõi các khoản thu, đồng thời thực hiện đối soát thuận tiện hơn.‏

‏So với việc quản lý phần lớn giao dịch bằng tiền mặt, dữ liệu số có thể giúp giảm thao tác ghi chép thủ công và hạn chế nhầm lẫn trong quá trình tổng hợp doanh thu. Điều này đặc biệt hữu ích đối với cá nhân kinh doanh chưa có bộ phận kế toán hoặc hệ thống quản trị chuyên biệt.‏

‏Thông tin về số lượng, thời điểm và giá trị giao dịch có thể trở thành cơ sở để người bán tổng hợp doanh thu, theo dõi hoạt động kinh doanh và điều chỉnh cách thức vận hành phù hợp.‏

‏Về lâu dài, việc xây dựng lịch sử giao dịch rõ ràng góp phần giúp cá nhân kinh doanh chuyên nghiệp hóa công tác quản lý tài chính, đồng thời tạo nền tảng để tiếp cận sâu hơn với các dịch vụ ngân hàng hiện đại.‏

‏Đa dạng thanh toán để nâng cao trải nghiệm bán hàng‏

‏Khách hàng ngày nay không chỉ quan tâm đến sản phẩm và giá bán mà còn kỳ vọng quá trình mua hàng diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Khi điểm bán hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán, khách hàng có thể chủ động lựa chọn cách chi trả phù hợp thay vì phải tìm phương án khác hoặc trì hoãn giao dịch.‏

‏Đối với người bán, việc đa dạng phương thức nhận thanh toán cũng góp phần nâng cao chất lượng phục vụ. Từ mã QR, máy POS, đường dẫn thanh toán đến giải pháp nhận thẻ trên điện thoại, mỗi phương thức đều đảm nhận một vai trò riêng và có thể được kết hợp tùy theo mô hình kinh doanh.‏

‏Với việc tích hợp tính năng "Chấp nhận thanh toán thẻ Visa" trên ứng dụng SACOMBANK PAY, Ngân hàng tiếp tục bổ sung một lựa chọn nhận thanh toán dành cho cá nhân kinh doanh, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái thanh toán số của SACOMBANK.‏

‏Điều đáng chú ý không chỉ là sự xuất hiện của thêm một phương thức thanh toán mới, mà là việc các công nghệ từng chỉ dành cho chuỗi bán lẻ và doanh nghiệp lớn đang ngày càng trở nên dễ tiếp cận với các cá nhân, hộ kinh doanh. Khi khoảng cách về công nghệ được thu hẹp, người bán ở mọi quy mô đều có cơ hội nâng cao trải nghiệm khách hàng và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số. ‏