Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao giá vàng nhẫn cao hơn vàng SJC?

| | Tài chính - ngân hàng

Lúc 14h chiều 8/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng/lượng so với cuối phiên giao dịch buổi sáng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng nhưng nhiều thương hiệu giá vẫn cao. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 143,6 - 146,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng…

Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng chiều nay ở mức từ 300.000 - 2,6 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.

Giá vàng nhẫn tăng cao hơn vàng miếng SJC.

Việc giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng chủ yếu đến từ sự khác biệt về cung - cầu và nguồn cung vàng nguyên liệu. Vàng nhẫn hiện được nhiều người lựa chọn để tích trữ nhờ đa dạng trọng lượng, dễ mua bán và phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Khi nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung vàng nguyên liệu hạn chế, giá vàng nhẫn có thể được đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, giá vàng nhẫn thường bám sát diễn biến của giá vàng thế giới hơn, cộng thêm chi phí gia công, kinh doanh và biên lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, khi giá vàng quốc tế tăng hoặc nguồn cung trong nước khan hiếm, giá vàng nhẫn có thể tăng nhanh.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC chịu tác động lớn từ cung - cầu riêng của thị trường vàng miếng, thương hiệu và nguồn cung được quản lý chặt chẽ.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.432 USD/ounce, tăng 22 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 8/9 ở mức 25.603 đồng/USD, giảm 8 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.830 - 26.210 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng so với sáng qua; tại ACB, giá mỗi USD mua vào bán ra ở mức 25.830 - 26.190 đồng; Vietinbank 25.765 - 26.210 đồng/USD…

Theo Ngọc Mai

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 8/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lại quay đầu giảm

Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 8/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu lại quay đầu giảm Nổi bật

Giá USD tự do và ngân hàng liên tục giảm mạnh

Giá USD tự do và ngân hàng liên tục giảm mạnh Nổi bật

HD SAISON trên lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần

HD SAISON trên lộ trình chuyển đổi thành công ty cổ phần

13:30 , 08/09/2026
KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

KienlongBank ra mắt hệ sinh thái số MyShop 5.0 All-in-One cho Hộ kinh doanh

13:30 , 08/09/2026
Tháng 9 gửi ngân hàng 500 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

Tháng 9 gửi ngân hàng 500 triệu, lãi tối đa bao nhiêu?

12:05 , 08/09/2026
NHTW châu Âu sẽ tăng lãi suất lần cuối vào ngày 10/9 tới?

NHTW châu Âu sẽ tăng lãi suất lần cuối vào ngày 10/9 tới?

08:00 , 08/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên