VPBank và chiến lược kiến tạo động lực tăng trưởng từ hệ sinh thái

‏Động lực tăng trưởng mới từ hệ sinh thái mở rộng khác biệt‏

‏Nếu trước đây câu chuyện tăng trưởng của VPBank chủ yếu được nhìn qua lăng kính tín dụng và quy mô, thì thời gian gần đây, các báo cáo phân tích của công ty chứng khoán đang cho thấy một góc nhìn khác. Đó là những "câu chuyện" mới hình thành từ hệ sinh thái ngân hàng.‏

‏Theo MBS Research, tăng trưởng lợi nhuận của VPBank trong giai đoạn 2026 – 2027 sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi hạn mức tín dụng cao và sự mở rộng của hệ sinh thái tài chính. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, thu nhập ngoài lãi hợp nhất của VPBank đạt 8.458 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Tính theo bình quân 12 tháng gần nhất, tỷ trọng đóng góp của các công ty con vào thu nhập ngoài lãi đã tăng từ 21% trong quý I/2023 lên 47% trong quý II/2026, phản ánh sự mở rộng quy mô nhanh chóng của hệ sinh thái VPBank.‏

‏Trong khi đó, nhóm phân tích từ TCBS cho rằng, VPBankS và OPES đang dần trở thành "trụ cột lợi nhuận thứ hai" trong hệ sinh thái tài chính của VPBank, nhờ tạo ra nguồn thu ít thâm dụng vốn và ít phụ thuộc hơn vào chu kỳ tín dụng. Đà tăng tốc của hai công ty thành viên không chỉ bổ sung lợi nhuận, mà còn giúp VPBank từng bước đa dạng hóa cơ cấu thu nhập và hoàn thiện mô hình tập đoàn tài chính.‏

‏Cùng với đó, tỷ trọng đóng góp của các công ty thành viên, đặc biệt là VPBankS vào lợi nhuận hợp nhất của VPBank đang ngày càng gia tăng. (Nguồn: MBS Research).

‏Những năm gần đây, VPBank đang đẩy mạnh đầu tư và mở rộng mô hình hệ sinh thái tài chính tập đoàn, trong đó ngân hàng mẹ giữ vai trò trung tâm, cung cấp định hướng chiến lược, nền tảng vốn, dữ liệu và năng lực quản trị toàn diện. Bao quanh hạt nhân ấy là các mảnh ghép như Chứng khoán VPBank (VPBankS), Bảo hiểm số OPES, công ty tài chính tiêu dùng FE CREDIT, ngân hàng GPBank, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty quản lý quỹ, sàn giao dịch tài sản mã hóa CAEX cùng các đối tác như LynkID hay BE.‏

‏Với vai trò là những "cánh tay nối dài", các đơn vị này bổ sung những dịch vụ tài chính chuyên biệt, qua đó đáp ứng toàn diện nhu cầu của hơn 30 triệu khách hàng trong hệ sinh thái VPBank.‏

‏Lợi thế của hệ sinh thái tài chính mở rộng của VPBank không chỉ nằm ở số lượng thành viên, mà còn ở mức độ lan tỏa và khả năng cộng hưởng mạnh mẽ giữa các đơn vị. Các công ty có thể cùng khai thác tệp khách hàng, thương hiệu, hạ tầng công nghệ và mạng lưới phân phối. Như nửa đầu năm 2026, VPBankS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.673 tỷ đồng, còn OPES đạt 613 tỷ đồng, theo đó 2 công ty thành viên này đóng góp khoảng 17% lợi nhuận hợp nhất của VPBank. ‏

‏Mô hình cộng hưởng tạo ra sức tăng trưởng bền vững‏

‏Nhận định về mô hình tập đoàn tài chính, McKinsey cho rằng, việc tích hợp liền mạch sản phẩm và trải nghiệm trong hệ sinh thái sẽ giúp nâng cao hiệu quả phục vụ, cải thiện khả năng giữ chân và mức độ gắn kết với khách hàng.‏

‏Theo đó, năng lực ngân hàng đầu tư của VPBankS giúp ngân hàng mẹ mở rộng giải pháp dành cho khách hàng doanh nghiệp như tư vấn phát hành và phân phối trái phiếu, bên cạnh các khoản vay truyền thống.‏

‏Với OPES, doanh nghiệp bảo hiểm số này không chỉ gia tăng giá trị cho chuỗi sản phẩm tài chính của hệ sinh thái, mà còn mở rộng cung cấp dịch vụ bảo hiểm tài sản cho hàng chục triệu khách hàng của VPBank. Trong khi đó, FE CREDIT đóng vai trò "cửa ngõ" của hệ sinh thái nhờ khả năng tiếp cận sâu rộng tới phân khúc khách hàng dưới chuẩn ngân hàng, giúp họ xây dựng lịch sử tín dụng và tiếp cận đến các sản phẩm tài chính khác với những đặc thù riêng biệt hơn.‏

‏Cùng những mảnh ghép hiện hữu, VPBank đang có kế hoạch mở rộng sang những lĩnh vực mới, từ tài sản mã hoá, quản lý quỹ cho đến bảo hiểm nhân thọ, nhằm hoàn thiện chuỗi dịch vụ và đáp ứng tối đa nhu cầu tích lũy, bảo vệ và đầu tư tài sản.‏‏

‏Về dài hạn, sự hiện diện đồng thời ở nhiều phân khúc cũng giúp VPBank củng cố năng lực cạnh tranh và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trước những biến động từ kinh tế vĩ mô. ‏

‏Mô hình hoạt động của các mảng chứng khoán và bảo hiểm còn bổ sung nguồn thu ngoài hoạt động tín dụng truyền thống và ít tạo áp lực trích lập dự phòng, từ đó giúp VPBank ngày càng tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và góp phần củng cố tính ổn định của lợi nhuận hợp nhất trước biến động thị trường.‏

‏Song song việc mở rộng quy mô, VPBank cũng nâng cao chất lượng tăng trưởng thể hiện qua việc chất lượng tài sản cải thiện và gia tăng các bộ đệm dự phòng. Tính đến cuối quý II/2026, tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 của VPBank dưới 3% và NPL riêng lẻ duy trì quanh mức 2%, dưới kế hoạch 2,5% của ngân hàng.‏

‏Theo Chứng khoán BIDV (BSC), tỷ lệ bao phủ nợ xấu của VPBank được cải thiện trong quý II/2026 khi ngân hàng trích lập hơn 7.900 tỷ đồng và xử lý nợ xấu 6.200 tỷ đồng, tương tự như quý đầu năm. Điều này càng đặc biệt hơn trong bối cảnh toàn ngành ngân hàng ghi nhận xu hướng nợ xấu gia tăng và tỷ lệ trích lập dự phòng thu hẹp trong nửa đầu năm 2026.‏