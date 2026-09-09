Lãi suất tiết kiệm hôm nay ngày 9/9 tại Agribank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, ACB, VPBank, MB,....

Khảo sát lãi suất huy động niêm yết ngày 9/9/2026, kỳ hạn 3 tháng hiẹn phổ biến quanh 4,65-4,75%/năm ở gần như tất cả ngân hàng. Kỳ hạn 6-9 tháng dao động 5,8-7,7%/năm tùy nhóm. Kỳ hạn 12 tháng phổ biến 6,2-7,8%/năm, đây cũng là kỳ hạn ghi nhận mức chênh lệch rõ nhất giữa các ngân hàng. Kỳ hạn 18 tháng phổ biến 5,8-7,15%/năm.

Nhóm Big4 tiếp tục giữ mặt bằng lãi suất thấp nhất và khá đồng nhất giữa các thành viên. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho 6-9 tháng và 6,8%/năm cho 12-18 tháng, không thay đổi so với các kỳ công bố gần đây. Một số khách hàng gửi số tiền lớn hoặc theo chương trình ưu đãi từng chi nhánh có thể hưởng lãi suất thực tế lên tới 8%/năm.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân lớn, mặt bằng lãi suất cao hơn đáng kể và có sự phân hóa giữa các ngân hàng. ACB hiện dẫn đầu nhóm với 7,6-7,8%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng. Sacombank niêm yết 7,2-7,5%/năm ở các kỳ hạn tương ứng, còn LPBank áp dụng 6,9-7,2%/năm. Trong khi đó, MB, Techcombank và VPBank giữ mức thận trọng hơn, phổ biến 5,8-6,8%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng.

Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ hơn có biên độ lãi suất phân tán nhất thị trường. Một số cái tên như MBV, VCBNeo, BacABank hay PGBank niêm yết mức khá cao, quanh 6,9-7,1%/năm cho kỳ hạn 6-12 tháng, tương đương hoặc nhỉnh hơn một số ngân hàng tư nhân lớn. Ngược lại, SeABank, Eximbank và KienlongBank duy trì mức thấp hơn mặt bằng chung, phổ biến 4,6-5,5%/năm.

Thấp nhất thị trường vẫn là SCB, khi kỳ hạn 12 tháng chỉ niêm yết 3,7%/năm. Tuy nhiên đáng chú ý, SCB lại đang áp dụng mức 8,7%/năm cho tiền gửi thông thường kỳ hạn 13 tháng, cao hơn đáng kể so với lãi suất kỳ hạn 12 tháng của hầu hết các ngân hàng khác trên thị trường.

Bên cạnh lãi suất niêm yết, một số ngân hàng đang chạy thêm chương trình ưu đãi bằng hiện vật để hút tiền gửi. NCB triển khai chương trình từ 24/8 đến hết 25/9, mỗi tuần trao một căn hộ cao cấp trị giá tới 10 tỷ đồng thuộc hệ sinh thái Sun Group cho khách hàng, với điều kiện tổng giá trị sổ tiết kiệm mở mới trong tháng đạt từ 5 tỷ đồng. Sacombank cũng đang áp dụng chương trình quay số trúng thưởng căn hộ trị giá 2 tỷ đồng dành cho khách gửi tiết kiệm tại quầy, song song với biểu lãi suất niêm yết nêu trên.