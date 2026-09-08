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Công an xác minh giao dịch 70.721.000 đồng tại tài khoản Vietcombank của Nguyễn Công Hoàn SN 1994

| | Kinh tế số

Qua sự việc trên, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo quan trọng tới người dân.

Anh Nguyễn Công Hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, vào ngày 7/9, anh Nguyễn Công Hoàn (sinh năm 1994, trú tại thôn 1 Đỗ Xuyên, xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) đã chủ động đến Công an xã Liên Minh trình báo việc tài khoản ngân hàng của mình nhận nhầm số tiền 70.721.000 đồng.

Trước đó, khi phát hiện số tiền lớn được chuyển vào tài khoản nhưng không phải giao dịch của mình, anh Hoàn không sử dụng số tiền mà nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin để xác minh người chuyển nhầm.

Anh Nguyễn Công Hoàn trả lại số tiền chuyển khoản nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Liên Minh đã tiến hành xác minh và xác định số tiền trên do anh Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1992, trú tại xã Ca Đô, tỉnh Lâm Đồng, chuyển nhầm vào tài khoản của anh Hoàn.

Sau khi xác định được người chuyển nhầm, anh Nguyễn Công Hoàn đã phối hợp với Công an xã Liên Minh thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn trả toàn bộ số tiền 70.721.000 đồng cho anh Nguyễn Quang Trung.

Qua sự việc, Công an xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi phát hiện tài khoản nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xác minh, xử lý và hoàn trả cho người chuyển nhầm; không tự ý sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình.

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Hà Giang

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