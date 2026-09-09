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Không phải VietinBank, Techcombank, ACB,...: Một ngân hàng cũng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200% như Vietcombank

| | Tài chính - ngân hàng

Không phải VietinBank, Techcombank, ACB,...: Một ngân hàng cũng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200% như Vietcombank

Nợ xấu của ngân hàng này chỉ chiếm 0,38% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC (Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.407,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 18,6% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập lãi thuần, dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều tăng trưởng hai chữ số. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đã tăng vọt lên 262,6 tỷ đồng, gấp 3,6 lần cùng kỳ năm trước, phần nào bào mòn đà tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Không phải duy nhất Vietcombank, một ngân hàng cũng có tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200% - Ảnh 1.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của HSBC Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 đạt 3.352 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh hơn, đạt 518 tỷ đồng, tăng 20,2%, trong khi lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng tới 42%, lên 735 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, ngân hàng ghi nhận khoản lỗ thuần 30,7 tỷ đồng từ mua bán chứng khoán đầu tư.

Nhờ các mảng kinh doanh cốt lõi cùng tăng trưởng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, dù chi phí hoạt động cũng tăng 8,5%, lên 2.025 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng từ 72,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 lên 262,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng 260%. Đây là nguyên nhân khiến tốc độ tăng lợi nhuận trước thuế (18,6%) và lợi nhuận sau thuế (18,4%) chậm lại đáng kể so với tốc độ tăng 27% của lợi nhuận trước dự phòng.

Dù chi phí trích lập dự phòng tăng mạnh, dư nợ xấu (nhóm 3-5) của ngân hàng tại thời điểm 30/6/2026 giảm nhẹ về giá trị tuyệt đối, còn 481,6 tỷ đồng so với 495,1 tỷ đồng cuối năm 2025, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ giảm từ 0,42% xuống 0,38%. Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ cũng giảm từ 0,69% xuống 0,60%. Số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng trên bảng cân đối kế toán tăng từ 811,5 tỷ đồng lên 973,5 tỷ đồng.

Như vậy tỷ lệ bao phủ nợ xấu của HSBC Việt Nam đã tăng đáng kể, từ khoảng 164% cuối năm 2025 lên 202% giữa năm 2026. Trong nhóm các ngân hàng nội địa, hiện chỉ có Vietcombank ghi nhận tỷ lệ bao phủ nợ xấu trên 200%, cụ thể la 279% cuối tháng 6/2026.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của HSBC Việt Nam đạt 147.873 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 79.118 tỷ đồng, tăng 4,9%. Ở phía nguồn vốn, tiền gửi khách hàng tăng 3,1%, lên 121.379 tỷ đồng.

Về các chỉ tiêu an toàn vốn và thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của HSBC Việt Nam tại ngày 30/6/2026 đạt 18,10%, tăng so với mức 16,99% cuối năm 2025. Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) giảm nhẹ từ 65,66% xuống 64,62%.

Minh Vy

An ninh tiền tệ

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