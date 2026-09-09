Giá vàng miếng, vàng nhẫn chiều 9/9 đảo chiều tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu

Tại Công ty SJC, giá vàng miếng được nâng lên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng tăng lên 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải cũng nâng giá mua vào vàng nhẫn tròn lên 143 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và DOJI đều tăng giá vàng nhẫn tròn lên 144,0 - 148,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lại hồi phục lên mốc 4.400 USD/ounce, tăng 55 USD/ounce so với sáng nay.

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Cuối buổi sáng, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng xuống 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn trên thị trường cũng giảm khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết vàng nhẫn ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn DOJI giảm 1,5 triệu đồng/lượng, áp dụng 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. PNJ cũng giảm xuống 142,0 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu hiện mua vào vàng nhẫn với giá 143,6 triệu đồng/lượng và bán ra với giá 147,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải áp dụng giá mua vào là 142,6 triệu đồng/lượng.

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Đầu giờ sáng ngày 9/9, các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá vàng miếng ở mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn trơn, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua - giá bán ở mức 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. DOJI và PNJ lần lượt áp dụng 145,2 - 149,2 triệu đồng/lượng và 143,2 - 146,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải mua vào vàng nhẫn trơn với giá144,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó công ty SJC niêm yết 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.



Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tối 8/9 lại quay đầu giảm mạnh tuột xa mốc 4.400 USD/ounce. Hiện giá vàng giao ngay đứng ở 4.345 USD/ounce, giảm khoảng 55 USD/ounce.

Giá vàng và bạc giảm khi giá dầu thô tăng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất mạnh lên đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran.

Tâm điểm của thị trường vẫn là các dữ liệu lạm phát được công bố trong tuần này và quyết định lãi suất của Fed vào tuần tới. Thị trường đang đặt cược khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9, sau báo cáo việc làm tháng trước mạnh hơn dự kiến và cú sốc giá dầu mới nhất khiến rủi ro lạm phát trở thành tâm điểm.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp đó là chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Giới giao dịch xem đây là hai dữ liệu lạm phát cuối cùng trước cuộc họp của Fed. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, gần mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2023, trong khi đồng USD phục hồi sau khi suy yếu trước đó.

Đối với vàng, môi trường hiện tại vẫn bất lợi do yếu tố lãi suất. PPI hoặc CPI cao hơn dự kiến sẽ củng cố khả năng Fed tăng lãi suất, trong khi lạm phát hạ nhiệt mới có thể khôi phục kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất.

Kim loại quý tiếp tục được giao dịch như một thị trường chịu chi phối bởi lãi suất và đồng USD, thay vì hoàn toàn đóng vai trò tài sản trú ẩn.

Diễn biến giá cho thấy nhu cầu trú ẩn do căng thẳng địa chính trị vẫn tồn tại, nhưng chưa đủ mạnh để lấn át tác động từ giá dầu, lạm phát và lợi suất trái phiếu.

Eo biển Hormuz tiếp tục là mắt xích địa chính trị quan trọng tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng thủ. Diễn biến mới nhất trong cuộc chiến với Iran đã đẩy giá dầu Brent lên mức cao nhất 99,46 USD/thùng trước khi đóng cửa ở 97,92 USD/thùng.

Các thông tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia cùng rủi ro vận tải hàng hải kéo dài tiếp tục làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu tại khu vực Vùng Vịnh. Eo biển này vẫn là điểm nghẽn quan trọng đối với dòng chảy năng lượng toàn cầu. Goldman Sachs cảnh báo giá dầu Brent có thể vượt 120 USD/thùng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài.

Đối với vàng, rủi ro tại Hormuz tạo ra tác động hai chiều. Căng thẳng tại đây thúc đẩy nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu cao lại làm gia tăng rủi ro lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu tăng và củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.