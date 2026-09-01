Phát hiện 1 giám đốc 34 tuổi đi làm 13 năm tích lũy được 80 tỷ đồng

Năm 2012, Sam Dogen đưa ra một quyết định mà không ít người phải mất thêm hàng chục năm mới có thể nghĩ tới: rời công việc ở tuổi 34.

Thời điểm ấy, Dogen đang là Executive Director (Giám đốc điều hành) và đã trải qua 13 năm trong ngành tài chính. Nhưng quan trọng hơn, người đàn ông này đã xây dựng được khối tài sản ròng khoảng 3 triệu USD, tương đương xấp xỉ 80 tỷ đồng theo quy đổi hiện nay.

Đó không phải khoản tiền xuất hiện chỉ sau một vài thương vụ đầu tư may mắn. Dogen cho biết thành quả được tạo ra từ hơn một thập kỷ duy trì tỷ lệ tiết kiệm cao, đưa tiền nhàn rỗi vào nhiều loại tài sản và từng bước xây dựng dòng tiền đủ lớn để không còn phụ thuộc hoàn toàn vào tiền lương.

Nhân vật trong câu chuyện

Tiết kiệm tới 75% thu nhập trong 13 năm

Theo thông tin Dogen công bố trên Financial Samurai, anh tốt nghiệp đại học năm 1999 rồi bắt đầu làm việc trong ngành tài chính. Trong 13 năm tiếp theo, ông có thời gian làm tại Goldman Sachs và Credit Suisse. Công việc có những giai đoạn kéo dài khoảng 60-80 giờ mỗi tuần.

Chính cường độ này khiến Dogen sớm nghĩ tới việc xây dựng một "lối thoát" tài chính.

Thay vì nâng mức sống tương ứng với thu nhập, ông dành một phần rất lớn tiền kiếm được để tích lũy. Theo chia sẻ của Dogen, trong 13 năm, anh tiết kiệm khoảng 50-75% thu nhập sau thuế, sau đó sử dụng số tiền này để đầu tư.

Những năm đầu sự nghiệp, Dogen thậm chí từng ở chung một căn studio với người khác để giảm chi phí nhà ở. Anh cũng hạn chế chi quá nhiều cho ô tô và những khoản tiêu dùng lớn. Phần tiền còn lại dần được đưa vào cổ phiếu, bất động sản cho thuê, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các tài sản có khả năng tạo dòng tiền.

Để tiết kiệm, Dogen chỉ ở 1 căn studio nhỏ cùng người khác (Ảnh minh họa)

Đến năm 2012, kết quả của quá trình này bắt đầu thể hiện rõ. Dogen cho biết tài sản ròng của mình khi đó đạt khoảng 3 triệu USD. Danh mục đầu tư đồng thời tạo ra khoảng 78.000-80.000 USD thu nhập thụ động mỗi năm.

Như vậy có thể thấy, con số 3 triệu USD không đơn thuần là tiền "để dành" trong tài khoản ngân hàng. Nó là kết quả của việc biến tỷ lệ tiết kiệm cao thành một danh mục tài sản có khả năng tiếp tục sinh lời.

Một yếu tố khác giúp Dogen đủ tự tin rời công việc là khoản trợ cấp thôi việc mà ông chủ động thương lượng với công ty. Theo chính Dogen, gói này tương đương khoảng 6 năm chi phí sinh hoạt, bao gồm tiền mặt và cổ phiếu trả chậm, một khoản thanh toán một lần cùng một số quyền lợi khác. Khi đó, ông đang giữ chức Executive Director và cho rằng khoản đệm này đã giúp mình có thể nghỉ sớm hơn kế hoạch ban đầu.

Có 3 triệu USD, vị giám đốc rời công việc ở tuổi 34

Sau 13 năm đi làm, năm 2012, Dogen bước ra khỏi môi trường tài chính doanh nghiệp ở tuổi 34. Vợ ông cũng rời công việc vài năm sau, vào năm 2015. Gia đình từ đó chủ yếu dựa vào đầu tư và nguồn thu nhập thụ động.

Dogen cũng dành nhiều thời gian phát triển Financial Samurai, trang tài chính cá nhân được anh bắt đầu từ năm 2009.

Quyết định nghỉ việc sớm không đồng nghĩa với việc cuộc sống của Dogen đi theo chiều hướng tiêu cực. Khi có con, anh có điều kiện dành phần lớn thời gian trong những năm đầu đời bên các con, điều khó thực hiện khi trước đó phải làm việc khoảng 60 giờ mỗi tuần. Nhìn lại, Dogen cho rằng xét về tiền bạc, bản thân có thể đã bỏ lỡ một số cơ hội, nhưng về trải nghiệm sống, ông nhận được những giá trị khác.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hơn một thập kỷ sau khi rời công việc, kế hoạch tài chính từng được tính toán khá kỹ của ông bắt đầu xuất hiện một biến số lớn.

Năm 2023, Dogen mua một căn nhà đắt tiền tại San Francisco. Để thực hiện thương vụ này, ông bán một phần cổ phiếu và trái phiếu kho bạc. Kết quả, nguồn thu nhập thụ động của gia đình giảm từ khoảng 380.000 USD xuống còn 230.000 USD mỗi năm.

Dù con số này vẫn rất lớn, Dogen cho biết việc mất đi một phần tài sản thanh khoản khiến anh cảm thấy thiếu an toàn hơn, đặc biệt khi lúc này gia đình đã có hai con.

13 năm sau, ông ước mình đã đi làm thêm 5 năm

Cuối năm 2023, sau gần 12 năm rời thị trường lao động truyền thống, Dogen thử trở lại bằng một công việc bán thời gian tại startup fintech.

Ông chỉ làm khoảng 4 tháng rồi tiếp tục nghỉ. Dogen cho biết bản thân có thể tiết kiệm khoảng 10.000 USD mỗi tháng trong thời gian quay lại làm việc, nhưng nhận ra mình vẫn không thích những cuộc họp không cần thiết, cách quản lý quá sát hay chính trị văn phòng.

Điều đáng chú ý là khi nhìn lại quyết định ở tuổi 34, Dogen cho rằng phương án tối ưu hơn về tài chính có thể là tiếp tục đi làm thêm khoảng 3-5 năm.

Giai đoạn từ 2012 đến 2017 cũng là thời điểm chứng khoán và bất động sản Mỹ tăng mạnh. Dogen ước tính nếu tiếp tục làm việc và duy trì thói quen tiết kiệm, đầu tư, anh có thể tích lũy thêm khoảng 1 triệu USD. Với mức sinh lời 4%, số tài sản này có khả năng tạo thêm khoảng 40.000 USD thu nhập thụ động mỗi năm.

Ảnh minh họa

Dù vậy, trải nghiệm của Dogen cũng cho thấy bài toán độc lập tài chính không chỉ nằm ở việc đạt tới một con số nhất định. Khi hoàn cảnh sống thay đổi, từ kết hôn, sinh con đến mua nhà, mức tài sản từng được xem là đủ có thể mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Từ kinh nghiệm của mình, Dogen khuyên những người đang nghĩ đến nghỉ hưu sớm nên thử sống trong 6 tháng đến một năm với mức thu nhập thấp hơn 50-80% so với bình thường. Nếu mức sống mong muốn không thể duy trì trong phép thử này, họ có thể cần tiếp tục làm việc, tiết kiệm và đầu tư thêm trước khi rời nguồn thu nhập chủ động.

Câu chuyện của vị giám đốc rời công sở ở tuổi 34 vì thế không chỉ gây chú ý bởi khối tài sản khoảng 3 triệu USD. Phía sau con số ấy là 13 năm duy trì tỷ lệ tiết kiệm rất cao, biến tiền tiết kiệm thành tài sản sinh dòng tiền, đồng thời là bài học rằng ngay cả khi đã đạt tự do tài chính, kế hoạch cho vài chục năm tiếp theo vẫn cần khoảng đệm đủ lớn để thích nghi với những thay đổi của cuộc sống.

Nguồn: Business Insider, Financial Samurai



