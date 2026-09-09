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Chuyển khoản 62.000.000 đồng thanh toán tiền hàng thành công, Nguyễn Văn Quân SN 1993 lập tức báo công an để xác minh gấp

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Công an địa phương đã kịp thời hỗ trợ người dân xác minh giao dịch chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà đã kịp thời xác minh, phối hợp hỗ trợ người dân nhận lại số tiền do chuyển nhầm tài khoản. Theo đó, Công an xã đã tiếp nhận thông tin từ một người dân trên địa bàn về việc chuyển khoản nhầm. Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản 62.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1993 không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, anh đã liên hệ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà để nhờ hỗ trợ.

Công an xã Đinh Văn Lâm Hà hướng dẫn người dân trình báo vụ việc

Tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch, đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để liên hệ với người nhận nhầm tiền. Qua tuyên truyền, vận động và hỗ trợ của lực lượng Công an, người nhận nhầm đã phối hợp hoàn trả số tiền cho người chuyển. Nhận lại tài sản, anh Quân bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đinh Văn Lâm Hà và gửi thư cảm ơn đến đơn vị.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Anh Quân gửi đến CAX Đinh Văn Lâm Hà

Việc kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm là một trong những việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong đồng hành, hỗ trợ Nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Trong bối cảnh giao dịch chuyển khoản ngày càng phổ biến, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp không may chuyển nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ xử lý theo quy định; không tự ý công khai thông tin cá nhân, tài khoản của người nhận trên mạng xã hội.

Qua những việc làm cụ thể, gần gũi, Công an xã Đinh Văn Lâm Hà tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành cùng Nhân dân.

Theo Công an Tỉnh Lâm Đồng

Chuyển khoản 62.000.000 đồng thanh toán tiền hàng thành công, Nguyễn Văn Quân SN 1993 lập tức báo công an để xác minh gấp - Ảnh 3.Nguyễn Văn Hợi SN 1983 nhận 300.000.000 đồng trong tài khoản LPBank từ Nguyễn Thị Ngọc Tuyền: 40 phút sau công an vào cuộc xác minh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tiên Lãng đã nhanh chóng phối hợp cùng anh Hợi tiến hành xác minh nguồn tin.

Minh Ánh

Đời sống và pháp luật

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