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Tài khoản Nguyễn Hữu Hỹ SN 1992 liên tục phát sinh loạt giao dịch 18 triệu, 165 triệu, 439 triệu đồng: Công an tiến hành xác minh

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Tài khoản Nguyễn Hữu Hỹ SN 1992 liên tục phát sinh loạt giao dịch 18 triệu, 165 triệu, 439 triệu đồng: Công an tiến hành xác minh

Công an xã Lộc An, thành phố Huế nhanh chóng xác minh, hỗ trợ giải quyết vụ việc chuyển khoản nhầm với tổng số tiền hơn 620 triệu đồng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Trong quá trình đi mua cau trên địa bàn, 3 người dân đã không may chuyển nhầm tiền vào tài khoản của anh Nguyễn Hữu Hỹ (sinh năm 1992, trú tại xã Lộc An, thành phố Huế). Cụ thể: ông Nịnh Văn Lại (sinh năm 1989, trú tại thành phố Quảng Ninh) chuyển nhầm số tiền 439.450.000 đồng; bà Nguyễn Thị Hiếu (sinh năm 1986, trú tại thành phố Đà Nẵng) chuyển nhầm 18.000.000 đồng; ông Huỳnh Tấn Hưng (sinh năm 1984, trú tại thành phố Đà Nẵng) chuyển nhầm 165.550.000 đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lộc An đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc, liên hệ các bên có liên quan và hỗ trợ thực hiện thủ tục để số tiền chuyển nhầm được hoàn trả cho người chuyển.

Công an xã Lộc An hỗ trợ người dân nhận lại hơn 620 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Qua sự việc, Công an xã Lộc An khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Khi phát hiện chuyển khoản nhầm, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết theo quy định.

Theo Công an thành phố Huế

Theo Kim Linh

Phụ Nữ Mới

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