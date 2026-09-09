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Khánh Thi – Phan Hiển tung bộ ảnh sinh nhật 3 tuổi của con gái: Bé Lisa xinh như búp bê, thần thái gây sốt

| | Sống

Loạt ảnh xinh yêu như búp bê của bé thứ 3 nhà Khánh Thi - Phan Hiển.

Cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển vừa gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm ngày con gái út – bé Lisa (tên thật là Nguyễn Thuỳ Linh) chính thức tròn 3 tuổi. Cùng với những khoảnh khắc đáng yêu của "ái nữ", cặp đôi cũng gửi gắm nhiều tâm sự xúc động về chặng đường khôn lớn của cô công chúa nhỏ.

Trong bộ ảnh mừng tuổi mới, bé Lisa được ba mẹ đầu tư không gian chụp hình phủ trọn sắc hồng ngọt ngào. Bối cảnh được trang trí cầu kỳ với phông nền nhung rủ mịn màng, điểm xuyết những bông hoa vải xếp tầng cỡ lớn cùng chiếc tháp bánh vô cùng xinh xắn. Lisa diện chiếc váy xòe công chúa màu hồng phấn làm từ chất liệu bóng nhẹ. Mái tóc ngắn uốn sóng nhẹ được buộc nửa đầu và cố định bằng chiếc nơ to bản điệu đà. Càng lớn, cô bé càng sở hữu nhiều nét đẹp hài hòa từ cả ba lẫn mẹ. Đôi mắt đen tròn xòe, làn da trắng hồng cùng đôi má phúng phính giúp bé giữ trọn nét dễ thương đúng như biệt danh "Bánh Bao" mà gia đình thường gọi.

Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo xinh xắn, Lisa còn khiến người hâm mộ thích thú trước thần thái dạn dĩ trước ống kính. Dù mới 3 tuổi, cô bé đã biết cách tạo dáng vô cùng tự nhiên: khi thì vắt chéo chân ngoan ngoãn, khi thì chắp tay mỉm cười chúm chím.

Đính kèm bộ ảnh rực rỡ, vợ chồng Khánh Thi – Phan Hiển đã dành cho con gái út những dòng nhắn nhủ đong đầy tình yêu thương. Khánh Thi hài hước chia sẻ rằng từ ngày bé Lisa xuất hiện, gia đình chính thức có thêm một "nhân vật quyền lực", dù nhỏ tuổi nhất nhà nhưng tiếng nói lại vô cùng trọng lượng. Cô bé được nhận xét là vừa hay cười, vừa hiếu động và luôn đem lại vô số tiếng cười cho các thành viên.

Bên cạnh những lời trêu đùa vui vẻ, Khánh Thi cũng trải lòng về mong ước lớn nhất dành cho con: "Ba Mẹ không mong con phải trở thành ai thật đặc biệt, cũng chẳng mong con lúc nào cũng phải giỏi giang. Mẹ chỉ mong con gái của mẹ một đời an yên". Cặp đôi hy vọng tuổi thơ của con sẽ trôi qua thật đẹp đẽ trong tình yêu thương trọn vẹn của ba mẹ, anh lớn Kubi và chị gái Anna.

Dưới phần bình luận, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng fan hâm mộ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến bé Lisa. Nhiều người nhận xét cô bé hứa hẹn sẽ là một "mỹ nhân tương lai" của nhà Khánh Thi – Phan Hiển nhờ gương mặt nét nào ra nét đó cùng phong thái vô cùng tự tin.

Con trai nói một câu, Khánh Thi bỗng thấy "nhói lòng" vì sự thật phũ phàng

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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