Cá “ngày tận thế” dài 4 mét trôi dạt vào bờ biển Indonesia, 6 ngày sau 6 ngọn núi lửa phun trào cùng lúc

Sáu ngọn núi lửa ở Indonesia đã đồng loạt phun trào gần như cùng một thời điểm vào ngày 31/8. Sáu ngày trước những hiện tượng kỳ lạ này, một con cá "ngày tận thế" đã dạt vào một bãi biển ở quốc gia này. Trong khi đó, chỉ một ngày sau đó, vào ngày 26/8, Nepal đã bị tàn phá bởi trận lũ quét dữ dội.

Một con cá "ngày tận thế" dạt vào bờ biển Indonesia vào ngày 25/8 đã dấy lên sự lo ngại về thảm họa trong cộng đồng địa phương. Một nhóm trẻ em và một người đàn ông lớn tuổi đã khiêng con cá chèo dài khoảng 4 mét rời khỏi bãi biển.

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Cá chèo thường gắn liền với thảm họa và sự diệt vong, khiến chúng mang cái tên "cá ngày tận thế". Dù chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho niềm tin này, người dân vẫn tiếp tục liên tưởng sự xuất hiện của cá chèo với các sự kiện điềm xấu như động đất, sóng thần và lũ lụt.

Con cá được phát hiện trên Bãi biển Hồng (Pink Beach) dọc theo bờ biển phía đông nam của Đảo Komodo vào khoảng 7:30 sáng. Sự xuất hiện của nó khiến những người đi biển bàng hoàng vì sinh vật này rất hiếm khi ngoi lên mặt nước. Sahlan, trưởng thôn Telone thuộc làng Sekaroh, chia sẻ với báo địa phương detikBali rằng một người từ nơi khác đến cắm trại qua đêm tại đây là người đầu tiên phát hiện ra con cá vào buổi sáng.

Sahlan cho biết dù mọi người lo lắng trước sự xuất hiện của con cá, tình hình trong khu vực lúc đó vẫn bình yên. Tuy nhiên, kể từ đó, hàng loạt núi lửa tại quốc gia này đã phun trào. Theo Trung tâm Giảm nhẹ Rủi ro Núi lửa và Địa chất (PVMBG), ít nhất 6 vụ phun trào núi lửa đã diễn ra gần như cùng lúc vào ngày 31/8.

Núi Sinabung phun trào ở Bắc Sumatra, trong khi núi Anak Krakatau đẩy cột tro bụi núi lửa cao tới 15 km bao phủ nhiều phần của Java và Sumatra. Núi Ibu ở Bắc Maluku, núi Lewotobi Perempuan và Ili Lewotolok ở Đông Nusa Tenggara, cùng núi Semeru ở Đông Java là bốn ngọn núi lửa còn lại.

Trong khi đó, Bà Siti Sumilah Rita Susilawati, Người đứng đầu PVMBG, nhấn mạnh rằng sáu vụ phun trào này không có liên quan đến nhau.

Núi lửa Anak Krakatau đẩy cột tro bụi cao tới 15 km, làm gián đoạn hoạt động hàng không nhiều ngày qua. Ảnh: Reuters

Lũ lụt ở Nepal xảy ra một ngày sau khi thấy cá "ngày tận thế"

Một thảm họa khác đã diễn ra cách Indonesia 4.600 km tại Nepal ngay ngày hôm sau, 26/8. Trận lũ quét được cho là do vỡ hồ băng gây ra, đã cuốn trôi nhiều ngôi làng và làm hơn 1.300 người thiệt mạng.

Cá "ngày tận thế" sống ở độ sâu cực thẳm và hiếm khi ngoi lên mặt nước. Việc nhìn thấy chúng được cho là sẽ mang lại điềm xui xẻo theo truyền thuyết dân gian Nhật Bản. Chúng được gọi là Ryūgū no tsukai, nghĩa là "Sứ giả từ Cung điện Long Vương". Người ta tin rằng chúng ngoi lên mặt nước để đưa ra lời cảnh báo cho nhân loại.

Truyền thuyết Nhật Bản về cá chèo

Theo một truyền thuyết, một con cá chèo dài khoảng 9 mét đã xuất hiện trên bờ biển Tsushima vào tháng 4/1819. Gần 800 người đã tập trung trên các thuyền và bắn 30 khẩu súng vào nó nhưng con cá không hề dịch chuyển.

"Ta không có gì đáng sợ cả. Ta đến đây từ Cung điện Rồng vì một lý do. Một ngày nào đó trong năm nay, một căn bệnh tai quái đại tàn sát sẽ đến, và con người chắc chắn sẽ chết," nó đã nói như vậy 7 ngày sau đó.

Mặc dù vậy, các nhà khoa học đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc nhìn thấy cá chèo không nên gắn liền với bất kỳ thảm họa nào.

Nguồn: WION