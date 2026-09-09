Lời khuyên cho những gia đình đang dùng vách thạch cao

Khi nhu cầu tối ưu diện tích và linh hoạt trong cách bố trí nhà ở ngày càng được chú trọng, nhiều gia đình không còn quá mặn mà với việc xây những bức tường gạch cố định mỗi khi muốn chia lại không gian. Thay vào đó, vách thạch cao trở thành một lựa chọn được nhiều người cân nhắc bởi vừa gọn gàng, đẹp mắt vừa thuận tiện cho việc cải tạo. Vách thạch cao thường được sử dụng để ngăn phòng khách với khu vực bếp, tạo thêm phòng ngủ, phòng làm việc hay chia một căn phòng lớn thành những khu vực nhỏ hơn. So với tường xây truyền thống, hệ vách này có trọng lượng nhẹ, thời gian thi công tương đối nhanh và không cần trải qua quá nhiều công đoạn xây, trát như tường gạch. Khi muốn thay đổi cách bố trí, gia chủ cũng có thể tháo dỡ hoặc cải tạo dễ dàng hơn.

Sở hữu nhiều điểm tiện lợi nhưng không có nghĩa vách thạch cao có thể được sử dụng tùy ý. Muốn hệ vách bền đẹp, chắc chắn và hạn chế những vấn đề phát sinh sau một thời gian sử dụng, gia chủ vẫn cần chú ý từ khâu lựa chọn vật liệu đến cách lắp đặt và sử dụng hằng ngày.

Không tùy tiện treo đồ nặng lên vách thạch cao

Vách thạch cao có bề mặt phẳng và khá đẹp mắt nên nhiều gia đình thường muốn tận dụng để treo tranh, kệ, TV hoặc các món đồ trang trí. Tuy nhiên, không nên mặc định rằng vị trí nào trên vách cũng có thể chịu được tải trọng lớn như tường gạch. Với những món đồ nặng, đặc biệt là TV, tủ treo hoặc kệ lớn, cần xác định trước vị trí khung xương và sử dụng phương án liên kết phù hợp. Tốt nhất nên tính toán ngay từ lúc thi công để hệ vách có thêm điểm gia cố cần thiết. Nếu vách đã hoàn thiện, không nên tự ý khoan, bắt vít tùy tiện khi chưa xác định được cấu tạo phía bên trong.

Làm vách thạch cao ngăn phòng nên chú ý đến khả năng cách âm

Nếu dựng vách chỉ để phân chia tương đối giữa các khu vực thì yêu cầu về cách âm có thể không quá cao. Tuy nhiên, khi vách được sử dụng để tạo phòng ngủ, phòng làm việc hoặc không gian riêng tư, khả năng hạn chế tiếng ồn lại là yếu tố đáng quan tâm. Hiệu quả cách âm không chỉ phụ thuộc vào tấm thạch cao bên ngoài mà còn liên quan đến cấu tạo tổng thể của hệ vách và vật liệu được sử dụng bên trong. Vì vậy, nếu mục đích chính là tạo một căn phòng riêng, gia chủ nên trao đổi rõ nhu cầu với đơn vị thi công để lựa chọn cấu tạo phù hợp ngay từ đầu.

Hạn chế để vách thạch cao tiếp xúc với nước trong thời gian dài

Dù lựa chọn loại tấm có khả năng chịu ẩm, vách thạch cao vẫn cần được bảo vệ khỏi tình trạng thấm nước kéo dài. Đây là điều gia chủ đặc biệt nên lưu ý tại những khu vực gần đường ống nước, bồn rửa hoặc nơi thường xuyên có hơi ẩm. Nếu nhận thấy vách xuất hiện tình trạng ố màu, mềm, phồng rộp hoặc có dấu hiệu ẩm mốc, không nên chỉ sơn phủ lên bề mặt để che đi. Trước tiên cần tìm nguyên nhân, kiểm tra xem có phải do rò rỉ nước hoặc thấm ẩm từ bên trong hay không rồi mới tiến hành sửa chữa.

Tính toán trước vị trí ổ điện, đèn và đường dây

Nếu dựng vách để chia phòng, gia chủ cũng nên tính toán trước vị trí ổ cắm, công tắc, đèn chiếu sáng và các đường dây cần đi qua. Việc này giúp hệ thống điện được bố trí gọn gàng bên trong vách, đồng thời hạn chế phải khoan đục hoặc sửa chữa nhiều lần sau khi công trình đã hoàn thiện. Đặc biệt, với những căn phòng mới được tạo thêm, việc lên kế hoạch vị trí ổ điện và thiết bị chiếu sáng từ đầu sẽ giúp không gian sau khi hoàn thiện thuận tiện hơn rất nhiều trong quá trình sử dụng.

Thường xuyên kiểm tra những dấu hiệu bất thường

Trong quá trình sử dụng, gia chủ nên để ý đến những thay đổi trên bề mặt vách thạch cao. Các dấu hiệu như nứt mối nối, phồng rộp, ố vàng, mềm, võng hoặc xuất hiện mùi ẩm mốc đều không nên bỏ qua. Phát hiện sớm sẽ giúp tìm ra nguyên nhân và xử lý ngay từ khi vấn đề còn nhỏ, thay vì để tình trạng kéo dài khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém hơn.