5 lời khuyên cho tất cả những ai hay uống cà phê buổi sáng

Cà phê chứa caffeine - một chất kích thích thần kinh giúp con người cảm thấy tỉnh táo hơn và giảm cảm giác buồn ngủ. Tuy nhiên, lợi ích của cà phê phụ thuộc khá nhiều vào lượng sử dụng, thời điểm uống và cách pha chế.

Dưới đây là 5 điều những người có thói quen uống cà phê buổi sáng nên lưu ý.

1. Không nhất thiết vừa thức dậy đã uống cà phê

Một trong những thói quen khá phổ biến là vừa ngủ dậy đã tìm đến cà phê. Tuy nhiên, cơ thể vừa trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước và thức ăn. Vì vậy, thay vì uống cà phê ngay lập tức, bạn có thể bắt đầu buổi sáng bằng một cốc nước, vận động nhẹ, sau đó ăn sáng và thưởng thức cà phê.

Đặc biệt, những người dễ bị cồn cào, khó chịu ở dạ dày khi uống cà phê nên tránh hình thành thói quen uống ngay khi vừa thức giấc.

Điều quan trọng không phải là phải chờ một khoảng thời gian cố định sau khi thức dậy mới được uống cà phê, mà là lựa chọn thời điểm khiến cơ thể cảm thấy dễ chịu nhất.

Cà phê (Ảnh minh họa)

2. Hạn chế uống cà phê khi bụng hoàn toàn trống rỗng

Với một số người, cà phê khi bụng đói có thể gây cảm giác cồn cào, nóng rát hoặc khó chịu. Cà phê có thể kích thích hoạt động của hệ tiêu hóa và làm tăng tiết axit dạ dày. Những người có dạ dày nhạy cảm càng nên chú ý đến phản ứng của cơ thể.

Một lựa chọn đơn giản là ăn sáng trước hoặc dùng cà phê cùng một bữa ăn nhẹ. Nếu mỗi lần uống cà phê lúc đói đều xuất hiện đau bụng, buồn nôn, nóng rát hoặc khó chịu, không nên cố duy trì thói quen này.

3. Đừng dùng cà phê để bù cho việc thiếu ngủ

Cà phê có thể giúp bạn tỉnh táo hơn, nhưng caffeine không thể thay thế một giấc ngủ đủ và chất lượng. Nếu thường xuyên phải uống cà phê mới có thể làm việc, học tập hoặc lái xe tỉnh táo vào buổi sáng, vấn đề có thể nằm ở việc bạn ngủ quá ít hoặc ngủ không ngon.

Đáng chú ý, nếu uống caffeine quá muộn trong ngày, giấc ngủ có thể tiếp tục bị ảnh hưởng. Từ đó hình thành một vòng lặp: ngủ kém, sáng hôm sau uống nhiều cà phê để tỉnh táo, rồi lại khó ngủ vào ban đêm.

4. Cẩn thận với đường, sữa đặc và kem trong cà phê

Không phải lúc nào vấn đề nằm ở cà phê. Một cốc cà phê đen không đường có lượng năng lượng rất thấp, nhưng khi thêm nhiều đường, sữa đặc, kem hoặc các loại siro tạo vị, lượng đường và năng lượng của đồ uống có thể tăng đáng kể.

Nếu uống mỗi ngày, đặc biệt là uống nhiều cốc, lượng đường bổ sung từ cà phê cũng cần được tính vào tổng khẩu phần trong ngày.

Những người đang kiểm soát cân nặng hoặc lượng đường trong chế độ ăn nên ưu tiên cà phê ít đường, hạn chế sữa đặc và các loại topping nhiều năng lượng.

5. Đừng nghĩ uống càng nhiều càng tỉnh táo

Caffeine có thể giúp tăng sự tỉnh táo nhưng uống quá nhiều có thể gây ra những phản ứng không mong muốn ở một số người, chẳng hạn bồn chồn, run tay, hồi hộp, đau đầu hoặc khó ngủ.

Mức độ nhạy cảm với caffeine ở mỗi người cũng khác nhau. Có người uống một cốc cà phê vẫn ngủ bình thường, trong khi người khác chỉ cần uống vào buổi chiều đã có thể trằn trọc vào ban đêm.

Do đó, thay vì chạy theo cảm giác "càng tỉnh càng tốt", hãy quan sát phản ứng của cơ thể và điều chỉnh lượng cà phê phù hợp.

Hãy uống đúng cách

Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, cà phê có thể được sử dụng như một phần của chế độ ăn uống cân bằng. Điều cần quan tâm không đơn giản là "có nên uống cà phê hay không", mà là uống bao nhiêu, uống lúc nào và uống theo cách nào.

Một tách cà phê vừa phải, ít đường, được sử dụng vào thời điểm phù hợp có thể là cách khởi đầu ngày mới dễ chịu. Ngược lại, việc lạm dụng caffeine, uống cà phê thay cho giấc ngủ hoặc biến một cốc cà phê thành thức uống chứa quá nhiều đường lại có thể khiến thói quen tưởng như vô hại này trở thành vấn đề cần lưu ý.