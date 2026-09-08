Lời khuyên cho các gia đình hay để thịt trong tủ lạnh

Tuy nhiên, nếu cấp đông hoặc rã đông không đúng cách, chất lượng thịt có thể giảm và nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng tăng lên.

Chia nhỏ thịt trước khi cho vào ngăn đá

Nếu mua thịt với số lượng lớn, không nên để nguyên cả tảng thịt vào ngăn đá. Thay vào đó, nên chia thành những phần vừa đủ cho từng bữa ăn rồi mới đóng gói và cấp đông.

Cách này giúp thịt đông nhanh hơn, thuận tiện khi lấy ra sử dụng và hạn chế tình trạng phải rã đông toàn bộ số thịt chỉ để lấy một phần.

Đóng gói kỹ để tránh thịt bị “cháy lạnh”

Thịt cần được bọc kín trước khi đưa vào ngăn đá. Nếu tiếp xúc trực tiếp với môi trường lạnh trong thời gian dài, thực phẩm có thể mất nước và xuất hiện hiện tượng cháy lạnh. Thịt bị cháy lạnh thường có những vùng đổi sang màu xám hoặc sẫm màu, bề mặt khô và chất lượng giảm.

Khi đóng gói, không nên bọc quá nhiều lớp vì vừa tốn vật liệu vừa không cần thiết.

Không cấp đông thịt khi còn ấm

Một trong những lỗi cần tránh là đưa thịt còn nóng hoặc chưa nguội vào ngăn đá, đặc biệt với gia cầm vừa sơ chế.

Thịt nên được làm sạch, để giảm nhiệt trước khi bảo quản. Việc đưa thực phẩm còn ấm vào tủ lạnh có thể làm ảnh hưởng đến điều kiện bảo quản và tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật phát triển.

Với thức ăn đã nấu chín nhưng chưa sử dụng hết, cần để thực phẩm nguội bớt rồi mới cho vào ngăn đá để bảo quản. Đồng thời, nên chia thức ăn thành những phần nhỏ thay vì cho cả một lượng lớn vào cùng một hộp. Cách này giúp thực phẩm nhanh lạnh và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Thịt lợn để trong tủ lạnh bao lâu?

Thời gian bảo quản còn phụ thuộc vào từng loại thịt và điều kiện cấp đông. Theo thông tin được Health24 dẫn lại, thịt nên được sử dụng trong khoảng 3 tháng để giữ chất lượng tốt, không nên để đông lạnh quá 6 tháng vì chất lượng, đặc biệt là phần mỡ, có thể suy giảm và xuất hiện mùi khó chịu. Riêng các loại nội tạng như gan, thận được khuyến cáo không nên cấp đông quá 3 tháng.

Với thịt lợn tươi được giữ ở ngăn mát khoảng 0-4°C, nên ưu tiên sử dụng trong 1-2 ngày và không nên để quá 3 ngày. Nhiệt độ thấp có thể làm chậm hoạt động của vi khuẩn nhưng không thể ngăn hoàn toàn quá trình hư hỏng.

Để kéo dài chất lượng thịt, nên chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi lần nấu, đóng gói kín và ghi ngày cấp đông bên ngoài. Cách này vừa giúp kiểm soát thời gian bảo quản, vừa hạn chế việc phải rã đông cả khối thịt lớn.

Ướp thịt qua đêm có thực sự tốt?

Ướp thịt trong khoảng 6-24 giờ có thể giúp gia vị ngấm sâu hơn, đồng thời tạo hương vị đậm đà cho món ăn. Nếu muốn chuẩn bị từ tối hôm trước, bạn có thể để thịt đã ướp trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, không nên kéo dài thời gian ướp quá 24 giờ. Một số loại nước ướp, đặc biệt khi có thành phần mang tính axit, có thể tác động đến cấu trúc protein và khiến bề mặt thịt trở nên mềm nhũn hoặc thay đổi kết cấu.

Điều quan trọng là không nên ướp thịt sống ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. USDA khuyến cáo thực phẩm dễ hỏng không nên để ngoài nhiệt độ phòng quá 2 giờ, hoặc chỉ 1 giờ nếu nhiệt độ môi trường trên 32°C. Trong thời tiết nóng ẩm, thịt để bên ngoài càng lâu càng dễ rơi vào khoảng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Cách rã đông thịt an toàn

Cách đơn giản là chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh vào buổi tối để thịt từ từ rã đông qua đêm. Đến sáng hôm sau, thực phẩm thường đã sẵn sàng để chế biến.

Không nên để thịt bên ngoài quá lâu, đặc biệt trong thời tiết nóng. Nhiệt độ môi trường cao có thể khiến vi khuẩn sinh sôi nhanh, làm thực phẩm dễ hư hỏng.

Sau khi thịt đã được lấy ra khỏi ngăn đá và rã đông, không nên đưa trở lại ngăn đá dưới dạng thịt sống.

Nếu chưa sử dụng hết, cách an toàn hơn là nấu chín hoặc chế biến thịt trước rồi mới bảo quản phần đã nấu. Việc cấp đông lại thịt sống sau khi rã đông có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng thịt.

(Tổng hợp)