Lời khuyên cho các gia đình hay để trứng trong tủ lạnh

Đừng vội bỏ hộp trứng sau khi mua

Nhiều gia đình có thói quen mua trứng về rồi bỏ hộp, đặt từng quả vào khay ở cánh cửa tủ lạnh để tiện lấy ra sử dụng.

Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Chang Yu-hsi (Đài Loan, Trung Quốc) khuyến nghị nên giữ nguyên trứng trong hộp đóng gói ban đầu rồi mới đưa vào ngăn mát.

Lớp vỏ hộp đóng vai trò như một lớp bảo vệ, hạn chế trứng tiếp xúc trực tiếp với hơi ẩm và mùi từ các thực phẩm khác trong tủ lạnh. Nếu tháo bỏ bao bì, những lỗ khí li ti trên vỏ trứng có thể khiến trứng dễ ám mùi, đồng thời hấp thụ hơi ẩm trong môi trường bảo quản.

Vì vậy, thay vì xếp từng quả vào khay riêng ở cửa tủ, nên giữ trứng trong hộp và đặt ở khu vực ổn định nhiệt độ hơn của ngăn mát.

Cánh cửa tủ lạnh không phải vị trí lý tưởng

Các khay đựng trứng thường được thiết kế ngay trên cánh cửa tủ lạnh, khiến nhiều người mặc nhiên cho rằng đây là nơi thích hợp nhất để bảo quản. Tuy nhiên, vị trí này lại chịu tác động của nhiệt độ bên ngoài mỗi khi cửa được mở.

Ông Takano Masanori, một người chăn nuôi gà lấy trứng tại Nhật Bản, từng lưu ý rằng nhiệt độ tại khu vực cửa tủ lạnh thường xuyên dao động. Sự thay đổi này có thể tạo điều kiện hình thành hơi ẩm hoặc những giọt nước nhỏ trên vỏ trứng.

Trong khi đó, vỏ trứng có hàng nghìn lỗ khí li ti. Khi bề mặt bị ẩm, vi sinh vật có thể dễ dàng bám trên vỏ hơn, từ đó làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng trứng.

Do đó, nên ưu tiên khu vực bên trong ngăn mát để có nhiệt độ ổn định hơn, thay vì cánh cửa tủ lạnh.

Đặt đầu nhọn xuống dưới để giữ trứng tươi lâu hơn

Một mẹo khác khi bảo quản là đặt trứng theo hướng đầu nhọn quay xuống, đầu tù hướng lên trên.

Phần đầu tù của quả trứng có một buồng khí tự nhiên. Giữ buồng khí ở phía trên được cho là giúp duy trì cấu trúc bên trong và góp phần giữ chất lượng trứng trong thời gian bảo quản.

Lưu ý khi chọn trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Tuy nhiên, khi chọn mua, người tiêu dùng không nên chỉ quan tâm đến giá mà cần kiểm tra cả tình trạng vỏ, thông tin trên bao bì và đặc điểm dinh dưỡng của sản phẩm.

Ưu tiên những quả trứng có vỏ nguyên vẹn

Bước đầu tiên khi mua trứng là quan sát kỹ phần vỏ. Nên chọn những quả không bị nứt, vỡ, rò rỉ hoặc có dấu hiệu bẩn bất thường. Vỏ bị tổn thương có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập, từ đó làm tăng nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Ngoài hình thức bên ngoài, người mua nên kiểm tra ngày đóng gói, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản được ghi trên bao bì. Sau khi mua, trứng cần được đưa về bảo quản lạnh sớm nếu sản phẩm yêu cầu giữ lạnh.

Trứng nâu chưa chắc bổ dưỡng hơn trứng trắng

Màu sắc của vỏ không phải tiêu chí để đánh giá trứng có nhiều dinh dưỡng hơn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trứng vỏ nâu và trứng vỏ trắng nhìn chung có thành phần dinh dưỡng tương đương. Sự khác biệt về màu chủ yếu bắt nguồn từ giống gà và sắc tố hình thành trong quá trình tạo vỏ.

Giá trị dinh dưỡng của trứng còn chịu ảnh hưởng bởi giống, độ tuổi của gà, thức ăn và điều kiện chăn nuôi. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn màu vỏ, người mua nên quan tâm đến thông tin dinh dưỡng cụ thể của sản phẩm.

Quan tâm đến hàm lượng dưỡng chất cụ thể

Các nhãn như "hữu cơ", "thả vườn" hay "nuôi trên đồng cỏ" phản ánh phương thức chăn nuôi và điều kiện sống của gà. Một số nghiên cứu cho thấy trứng từ gà được nuôi trên đồng cỏ có thể có hàm lượng omega-3, vitamin A và vitamin E cao hơn, tùy thuộc vào khẩu phần ăn của gà.

Tuy nhiên, những thông tin này không nên được sử dụng như tiêu chí duy nhất để đánh giá chất lượng dinh dưỡng. Nếu mục tiêu là bổ sung một dưỡng chất cụ thể, người mua nên kiểm tra trực tiếp hàm lượng được công bố trên sản phẩm.

Có đốm máu nhỏ trong lòng đỏ chưa có nghĩa là trứng hỏng

Một chấm máu nhỏ xuất hiện trong lòng đỏ đôi khi khiến người dùng lo ngại về chất lượng trứng. Tuy nhiên, theo USDA, đây có thể là hiện tượng tự nhiên xảy ra trong quá trình hình thành trứng và không nhất thiết đồng nghĩa với việc trứng không an toàn.

Do đó, không cần lập tức bỏ trứng chỉ vì nhìn thấy một đốm máu nhỏ.

Sau khi đập trứng, người dùng nên quan sát tổng thể sản phẩm. Nếu trứng có mùi khó chịu, màu sắc bất thường, xuất hiện nấm mốc hoặc có những dấu hiệu hư hỏng rõ rệt thì không nên tiếp tục sử dụng.

(Tổng hợp)