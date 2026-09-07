Đưa con đến trường nhưng để 'đầu trần', phụ huynh bị CSGT Hà Nội xử lý

Từ 4/9, lực lượng CSGT và công an cấp xã tại Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông liên quan học sinh, phụ huynh, tập trung trong những tuần đầu năm học mới.

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tập trung vào những lỗi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định và tự ý thay đổi kết cấu xe điện.

Đáng chú ý, việc kiểm tra lần này không chỉ nhằm xử lý học sinh vi phạm mà còn làm rõ trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện khi giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện sử dụng xe tham gia giao thông. Qua đó, lực lượng chức năng yêu cầu gia đình nâng cao trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con em.

Lực lượng CSGT xử phạt nhiều trường hợp phụ huynh, học sinh vi phạm giao thông tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, sáng 7/9.

Sáng 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Hà Nội lập tổ công tác kiểm tra các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trong giờ cao điểm đưa trẻ đến trường.

Khoảng 6h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh P.V.H. đi xe máy chở con gái phía sau. Người bố đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, trong khi con gái ngồi sau không đội mũ.

CSGT lập tức yêu cầu người đàn ông dừng xe để kiểm tra, xử lý.

Người bố đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, để con gái “đầu trần” đến trường.

Làm việc với tổ công tác, anh H. cho biết do vội đưa con đến trường để kịp đi làm sớm nên quên mang mũ bảo hiểm cho con. Người này xin được bỏ qua với lý do đây là lần đầu vi phạm.

Với hành vi chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, anh H. có thể bị xử phạt theo quy định. Trường hợp của cháu bé cũng được lực lượng chức năng xem xét, xử lý phù hợp với độ tuổi.

Hàng loạt trường hợp vi phạm giao thông bị tổ công tác xử phạt sáng 7/9.

Chỉ khoảng 5 phút sau, trên đường Nguyễn Bồ, tổ công tác tiếp tục phát hiện chị N.T.M. đi xe máy chở con gái nhưng để con không đội mũ bảo hiểm.

Tại chốt kiểm tra, chị M. cho biết gia đình có 3 con, buổi sáng phải đưa nhiều cháu đến trường nên do vội vàng đã quên mang mũ cho con gái.

Theo người phụ nữ này, con gái lớn đang học lớp 6, hai con nhỏ học tiểu học và mẫu giáo. Sau khi đưa con lớn đến trường, chị còn phải quay về đón hai con nhỏ nên trong lúc bận rộn đã sơ suất.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, chị M. cho biết chấp nhận việc xử lý vi phạm.

CSGT phát hiện nam sinh lái xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm.

Cũng trong thời gian này, tổ công tác phát hiện em L.V.S. (SN 2011) đi xe đạp điện nhưng không đội mũ bảo hiểm. Nam sinh giải thích chiếc mũ của em vừa bị hỏng nên không sử dụng.

Em S. cho biết sau lần bị xử lý này sẽ đề nghị bố mẹ mua mũ mới để tiếp tục sử dụng khi đi học.

Theo Thiếu tá Uông Đức Hùng, tổ trưởng tổ công tác, trong sáng 7/9, lực lượng CSGT đã xử lý 6 phụ huynh và học sinh vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại các khu vực trường học, đồng thời phối hợp với nhà trường để chấn chỉnh ý thức tham giao giao thông của học sinh.

Thiếu tá Hùng cho biết qua kiểm tra thực tế, một bộ phận phụ huynh vẫn chưa ý thức đầy đủ trách nhiệm khi đưa con đến trường. Có trường hợp cha mẹ không đội mũ hoặc không đội mũ cho con, sau khi bị kiểm tra lại đưa ra nhiều lý do để giải thích.

Theo lực lượng CSGT, việc xử lý nghiêm trong những ngày đầu năm học nhằm chấn chỉnh hành vi vi phạm, đồng thời nâng cao trách nhiệm của phụ huynh. Người lớn không chỉ có trách nhiệm đưa con đến trường an toàn mà còn phải trực tiếp hình thành cho trẻ thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đợt kiểm tra cũng hướng tới việc làm rõ trách nhiệm của người giao hoặc để phương tiện cho người chưa đủ điều kiện sử dụng, qua đó hạn chế tình trạng học sinh vi phạm ngay từ những ngày đầu năm học mới.