Chuyện của đại úy CSGT 10 lần 'mở đường' đưa người dân đi cấp cứu

Những cuộc chạy đua với thời gian

Công việc thường ngày của Đại úy Giáp Thanh Tùng - cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội là điều tiết, phân luồng giao thông tại các nút giao trọng điểm. Trong những giờ cao điểm, chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể khiến giao thông ùn ứ, các phương tiện nối dài.

Thế nhưng, giữa những dòng xe ấy, không ít lần anh và đồng đội bắt gặp những người dân hốt hoảng tìm đến nhờ giúp đỡ.

Hình ảnh người chiến sĩ CSGT "mở đường" đưa người dân đi cấp cứu giữa giờ cao điểm.

Khoảng 11h20 ngày 28/8, tại nút giao Thạch Bàn - Cổ Linh, Đại úy Giáp Thanh Tùng và Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn nhận được đề nghị hỗ trợ từ anh N.V.T., đang chở bệnh nhân N.V.L. đi cấp cứu do tai nạn lao động khiến bàn tay bị đứt rời.

Nhận định tình huống khẩn cấp, tổ công tác báo cáo chỉ huy, sử dụng xe mô tô chuyên dụng phát tín hiệu ưu tiên, mở đường đưa xe chở bệnh nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, bệnh nhân đến viện an toàn, tranh thủ “thời gian vàng” để phẫu thuật nối lại bàn tay.

Đại úy Tùng trong một lần làm nhiệm vụ.

Đại úy Giáp Thanh Tùng cho biết đây không phải lần đầu anh đưa người bệnh đến bệnh viện. Trước đó, anh đã gần 10 lần hỗ trợ các trường hợp bị tai biến, sản phụ... trong tình huống khẩn cấp.

Một trường hợp khiến Đại úy Tùng nhớ mãi là lần anh đang làm nhiệm vụ tại khu vực nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn thì một người đàn ông chạy đến, đề nghị hỗ trợ đưa người thân là sản phụ có dấu hiệu sinh non đến bệnh viện.

Sản phụ mang thai khoảng 31 tuần, nước ối đã chảy ra ghế xe. Nhận định tình trạng nguy cấp, Đại úy Tùng lập tức báo cáo chỉ huy. Cùng kíp trực, Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn nhanh chóng triển khai phương án dẫn đường.

Xe mô tô chuyên dụng bật còi, đèn ưu tiên, dẫn đường cho ô tô chở sản phụ. Trong giờ cao điểm, nhiều tuyến đường đông kín phương tiện, lực lượng CSGT phải chủ động phát tín hiệu để người dân nhận biết và nhường đường.

Đồng thời, CSGT trên tuyến phối hợp với Trung tâm Chỉ huy giao thông để phân luồng, tạo khoảng trống cho đoàn xe di chuyển.

Nhờ sự phối hợp này, từ Cổ Linh - Thạch Bàn đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, hành trình chỉ mất khoảng 20-25 phút. Khi sản phụ được đưa đến bệnh viện an toàn, các cán bộ CSGT mới thở phào.

“Lúc đó tôi và đồng đội chỉ nghĩ làm sao đưa được sản phụ đến bệnh viện nhanh nhất”, Đại úy Tùng nhớ lại.

CLIP Đại úy Tùng cùng đồng đội mở đường đưa sản phụ đi cấp cứu.

Mỗi lần “mở đường” là một cuộc chạy đua

Một lần khác, khoảng 6h40 một buổi sáng, trong lúc điều tiết giao thông giờ cao điểm anh tiếp tục nhận được lời cầu cứu từ một gia đình. Người thân cho biết, trên xe có cụ ông 93 tuổi bị tai biến, đang trong tình trạng nguy kịch và cần nhanh chóng đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Thời điểm đó là buổi sáng cuối tuần nên lượng phương tiện có phần thưa hơn ngày thường. Tuy nhiên, hành trình vẫn phải đi qua những nút giao trọng điểm, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đại úy Tùng cùng đồng đội tiếp tục sử dụng mô tô chuyên dụng, bật tín hiệu ưu tiên và dẫn đường. Khoảng 20 phút sau, cụ ông được đưa tới bệnh viện kịp thời.

Đại úy Tùng làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông.

Không phải lần nào người cần giúp đỡ cũng giống nhau, và mỗi lần mở đường lại là một trạng thái khác nhau. "Có người chuẩn bị sinh non, có người đang nguy kịch, có người bị xuất huyết dạ dày... Nhưng điểm chung là tất cả đều cần được đưa đến bệnh viện càng nhanh càng tốt”, Đại úy Tùng chia sẻ.

Với anh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất vẫn là lần đưa sản phụ sinh non tới bệnh viện. Bởi, phía sau người phụ nữ còn có một sinh linh bé nhỏ.

Sau tiếng còi là những lời cảm ơn

Sau mỗi lần hoàn thành việc dẫn đường, Đại úy Tùng và đồng đội lại quay trở về vị trí làm nhiệm vụ. Dòng phương tiện vẫn đông, tiếng còi vẫn vang, công việc phân luồng giao thông tiếp tục như chưa từng có cuộc “chạy đua” nào vừa diễn ra.

Nhưng đôi khi, những người được giúp đỡ vẫn nhớ đến các chiến sĩ CSGT. Có gia đình lưu lại số điện thoại rồi gọi điện cảm ơn, có người viết thư gửi tới đơn vị. Cũng có trường hợp chính các chiến sĩ chủ động hỏi thăm để biết người bệnh sau đó ra sao.

Sau lần đưa sản phụ sinh non đến bệnh viện, Đại úy Tùng gọi điện hỏi thăm gia đình về tình hình người mẹ và em bé. Khi biết hai mẹ con bình an, anh cùng đồng đội vui mừng như chính mình vừa hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt.

“Đối với chúng tôi, đó là niềm vui rất lớn. Chỉ cần biết người dân đã được cấp cứu kịp thời, mẹ tròn con vuông là anh em thấy vui rồi”, Đại úy Tùng chia sẻ.

10 lần “mở đường” cũng là gần 10 lần người chiến sĩ CSGT bước vào một cuộc chạy đua không được phép chậm trễ. Trong những khoảnh khắc ấy, nhiệm vụ phân luồng giao thông thường ngày bỗng trở thành một hành trình đặc biệt "đưa một người đang đứng giữa ranh giới nguy hiểm đến nơi có thể cứu họ".

Đại úy Giáp Thanh Tùng cho rằng, việc hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp cũng là một phần ý nghĩa của công việc mà mỗi cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ. “Khi người dân cần, lực lượng CSGT luôn sẵn sàng”, Đại úy Tùng nói.