Từ 1/9/2026: Tặng 500.000 đồng/người từ nguồn ngân sách nhà nước cho những người đủ điều kiện này

Từ ngày 1/9/2026, một nhóm công dân Việt Nam thuộc 2 độ tuổi cụ thể sẽ được tặng 500.000 đồng/người theo Nghị quyết 36.

CÂU HỎI 1: Đối tượng hưởng mức quà tặng 500.000 đồng

Câu hỏi: Mức quà mừng thọ 500.000 đồng/người theo Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND áp dụng cho độ tuổi nào tại thành phố Huế?

A. Công dân từ đủ 60 tuổi và 65 tuổi có đăng ký thường trú.

B. Công dân đạt tròn 70 tuổi hoặc 75 tuổi có đăng ký thường trú. ✔

C. Tất cả người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không phân biệt độ tuổi.

D. Công dân từ 65 tuổi thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Giải thích:

Theo Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND do Hội đồng nhân dân Thành phố Huế ban hành ngày 20/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 01/9/2026, người cao tuổi là công dân Việt Nam đạt 70 tuổi hoặc 75 tuổi, có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Huế, sẽ được tặng quà chúc thọ, mừng thọ với mức 500.000 đồng/người. Kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo phân cấp quản lý hiện hành.

Đáp án đúng là: B. Công dân đạt tròn 70 tuổi hoặc 75 tuổi có đăng ký thường trú.

CÂU HỎI 2: Quà tặng hiện vật cho các mốc tuổi lớn hơn

Câu hỏi: Ngoài tiền mặt, người cao tuổi đạt mốc 90 tuổi tại thành phố Huế còn được nhận thêm hiện vật gì?

A. 01 khung bằng mừng thọ mạ vàng truyền thống.

B. 01 bộ áo dài lụa truyền thống do địa phương may tặng.

C. 01 suất quà chăm sóc sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng.

D. 05 mét vải lụa cùng tiền mặt 700.000 đồng/người. ✔

Giải thích:

Bên cạnh mức 500.000 đồng/người cho tuổi 70 và 75, Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND của Thành phố Huế quy định khung quà tặng tăng dần theo các mốc tuổi lớn hơn. Cụ thể, người cao tuổi đạt 90 tuổi được tặng 700.000 đồng/người và 05 mét vải lụa. Hiện vật 05 mét vải lụa này cũng được áp dụng tương tự cho người cao tuổi đạt 95 tuổi (kèm 800.000 đồng) và 100 tuổi (kèm 1.200.000 đồng), thể hiện sự trân trọng nét đẹp văn hóa và tôn vinh truyền thống kính lão trọng thọ tại địa phương.

Theo đó, từ ngày 01/9/2026, người cao tuổi là công dân Việt Nam 70 tuổi hoặc 75 tuổi, có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Huế, được tặng quà chúc thọ, mừng thọ với mức 500.000 đồng/người. (Ảnh: Góc nhìn pháp lý)

Đáp án đúng là: D. 05 mét vải lụa cùng tiền mặt 700.000 đồng/người.

CÂU HỎI 3: Chính sách khám sức khỏe định kỳ toàn quốc

Câu hỏi: Từ năm 2026, người cao tuổi trên toàn quốc được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe định kỳ ra sao?

A. Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm. ✔

B. Cấp phát thuốc bổ và thực phẩm chức năng miễn phí hằng tháng.

C. Chi trả 100% chi phí điều trị nội trú tại tất cả các bệnh viện tư nhân.

D. Hỗ trợ chi phí nghỉ dưỡng phục hồi chức năng 2 lần mỗi năm.

Giải thích:

Căn cứ Quyết định 1116/QĐ-TTg năm 2026 sửa đổi Chương trình Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, bắt đầu từ năm 2026, người cao tuổi trên toàn quốc được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần và được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Quy định này hướng tới mục tiêu chiến lược đến năm 2030 có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị và quản lý các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và sa sút trí tuệ.

Đáp án đúng là: A. Khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm.

CÂU HỎI 4: Quy định pháp luật về nơi ở của người cao tuổi

Câu hỏi: Theo Luật Người cao tuổi 2009, pháp luật quy định thế nào về quyền tự chủ nơi ở của người cao tuổi?

A. Bắt buộc phải sống chung với con cháu để bảo đảm sự chăm sóc.

B. Bắt buộc phải đăng ký vào cơ sở chăm sóc tập trung khi đủ 80 tuổi.

C. Được quyền quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn. ✔

D. Phải chuyển giao quyền sở hữu nhà ở cho con cái khi hết tuổi lao động.

Giải thích:

Theo Điều 3 Luật Người cao tuổi 2009, Nhà nước bảo hộ toàn diện các quyền cơ bản của người cao tuổi, trong đó tôn trọng quyền tự quyết định về lối sống và gia đình. Người cao tuổi có quyền quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn cá nhân mà không bị ép buộc. Đồng thời, người cao tuổi được bảo đảm các nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khỏe, và được miễn các khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội trừ trường hợp tự nguyện.

Đáp án đúng là: C. Được quyền quyết định sống chung với con, cháu hoặc sống riêng theo ý muốn.

CÂU HỎI 5: Mục tiêu hạ tầng y tế chuyên khoa cho người cao tuổi

Câu hỏi: Mục tiêu phát triển cơ sở y tế chuyên khoa cho người cao tuổi cấp tỉnh đến năm 2030 được quy định thế nào?

A. 50% số tỉnh, thành phố thành lập bệnh viện chuyên khoa lão khoa riêng.

B. 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa. ✔

C. 100% các quận, huyện xây dựng trung tâm phẫu thuật chuyên sâu cho người già.

D. 70% bệnh viện tư nhân tham gia khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi.

Giải thích:

Quyết định 1116/QĐ-TTg năm 2026 đề ra chỉ tiêu hạ tầng y tế rõ ràng nhằm đáp ứng tốc độ già hóa dân số. Theo đó, đến năm 2030, 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa. Mạng lưới y tế chuyên môn này đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị chuyên sâu và phục hồi chức năng, giúp người cao tuổi sống khỏe mạnh và nâng cao tuổi thọ trung bình.

Đáp án đúng là: B. 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc khoa lão khoa tại bệnh viện đa khoa.



