Quy định mới từ hôm nay, có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng với các hành vi sau

Các hành vi có thể bị phạt từ 150 đến 200 triệu đồng

Từ ngày 01/9/2026, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Đây là một bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện hành lang pháp lý, từng bước đưa các hoạt động liên quan đến tài sản mã hóa vào khuôn khổ quản lý, đồng thời góp phần phòng ngừa các hành vi lợi dụng lĩnh vực này để thực hiện vi phạm pháp luật.

Theo Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15, tài sản mã hóa là một loại tài sản số, sử dụng công nghệ mã hóa hoặc công nghệ số có chức năng tương tự để xác thực đối với tài sản trong quá trình tạo lập, phát hành, lưu trữ, chuyển giao. Tài sản mã hóa không bao gồm chứng khoán, các dạng số của tiền pháp định và các tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật về dân sự, tài chính. Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực từ ngày 01/01/2026.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/9/2025 về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, trong đó quy định việc thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa và quản lý nhà nước đối với thị trường này.

Nghị định số 284/2026/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa, cùng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng. Theo đó, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường cần đặc biệt lưu ý các quy định về giao dịch, cung cấp dịch vụ và quản lý thông tin liên quan đến tài sản mã hóa.

Đáng chú ý, theo các quy định mới, nhà đầu tư trong nước thực hiện giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, tặng cho, công khai hóa trái phép dữ liệu, thông tin tài khoản tài sản mã hóa Điều 6 Nghị định 284/2026/NĐ-CP quy định tổ chức phát hành cho đối tượng không đúng quy định bị phạt từ 150-200 triệu đồng. Đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động giao dịch tài sản mã hóa từ 1 đến 3 tháng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp theo quy định.

Đối với hành vi cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép, tùy tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt đến 200 triệu đồng và áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh họa - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Không phải mọi “coin”, “token” hay sàn giao dịch đều được phép hoạt động

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc Nhà nước từng bước xây dựng cơ chế quản lý đối với tài sản mã hóa không đồng nghĩa với việc mọi loại “coin”, “token”, sàn giao dịch hay hình thức đầu tư được quảng cáo trên Internet đều được pháp luật Việt Nam cho phép. Người dân cần phân biệt rõ giữa việc Nhà nước xây dựng khuôn khổ quản lý với việc công nhận, cho phép hoạt động đối với từng loại tài sản, tổ chức và dịch vụ cụ thể.

Trước khi tham gia giao dịch, đầu tư hoặc sử dụng dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa, người dân cần chủ động tìm hiểu kỹ tư cách pháp lý của tổ chức cung cấp dịch vụ, điều kiện hoạt động và các quy định có liên quan; tuyệt đối không giao tài sản hoặc thông tin bảo mật cho các tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thực tế cho thấy, tài sản mã hóa có thể bị các đối tượng lợi dụng để thực hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo, huy động vốn trái phép, che giấu, luân chuyển dòng tiền hoặc chiếm đoạt tài sản. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với các sàn giao dịch, ứng dụng đầu tư không rõ nguồn gốc; những lời mời gọi “cam kết lợi nhuận cao”, “lãi hằng ngày”, “không có rủi ro”, “coin sắp lên sàn” hoặc yêu cầu mua USDT, tài sản mã hóa rồi chuyển đến địa chỉ ví do người khác cung cấp.

Một thủ đoạn thường gặp là đối tượng tạo ra giao diện đầu tư giả, hiển thị lợi nhuận ảo hoặc cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ trong thời gian đầu để tạo lòng tin. Sau đó, khi nạn nhân muốn rút số tiền lớn, đối tượng đưa ra nhiều lý do như phải nộp “thuế”, “phí xác minh”, “phí mở khóa”, “phí chống rửa tiền”... để tiếp tục yêu cầu chuyển tiền. Nếu nạn nhân tiếp tục thực hiện, số tiền bị chiếm đoạt có thể ngày càng lớn.