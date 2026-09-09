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Không nằm trong top 10, nữ bác sĩ vẫn "điền tên vào lịch sử" tại Match Day trường ĐH Y Hà Nội

| | Sống

Vũ Thị Huyền Trang là một trong những gương mặt để lại ấn tượng tại Match Day 2026 dù không nằm trong top 10 thí sinh có thứ hạng cao nhất.

Hôm nay, Hội trường Lớn của Trường Đại học Y Hà Nội gần như trở thành tâm điểm chú ý khi hàng trăm thí sinh lần lượt bước lên trong Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo Bác sĩ nội trú khóa 51.

Đây là phần được chờ đợi nhất sau kỳ thi tuyển Bác sĩ nội trú. Các thí sinh đủ điều kiện sẽ được gọi tên theo thứ tự tổng điểm từ cao xuống thấp, người có thứ hạng cao hơn được lựa chọn trước trong số những chuyên ngành còn chỉ tiêu. Với mỗi lượt gọi tên, một chuyên ngành có thể lại vơi đi một slot, khiến không khí trong hội trường càng lúc càng được chú ý.

Trong số những gương mặt được gọi tên, nữ bác sĩ Vũ Thị Huyền Trang, số thứ tự 15, cũng khiến nhiều người chú ý bởi một chi tiết đặc biệt. Theo đó, khi Trang bước lên bục gọi tên chuyên ngành, cô được giới thiệu là người "đã điền tên mình vào lịch sử" khi trở thành bác sĩ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có thứ hạng cao nhất trong các kỳ thi Bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.

"Bạn đã điền tên mình vào lịch sử khi tư cách là bác sĩ Đại học Y dược Thái Nguyên có thứ hạng cao nhất trong các kỳ thi bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội. Một thành tích rất đỗi tự hào", lời giới thiệu ngay giữa hội trường khiến khoảnh khắc Trang xuất hiện càng trở nên đáng nhớ.

Dù không nằm trong nhóm 10 thí sinh dẫn đầu, nhưng với vị trí thứ 15, Huyền Trang vẫn có một thứ hạng rất đáng chú ý trong kỳ thi năm nay. Đặc biệt, việc trở thành thí sinh có thứ hạng cao nhất của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trong lịch sử kỳ thi Bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội đã giúp cô có một dấu ấn riêng tại Match Day 2026.

Vũ Thị Huyền Trang được giới thiệu là bác sĩ của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có thứ hạng cao nhất trong lịch sử các kỳ thi Bác sĩ nội trú của ĐH Y Hà Nội (Ảnh: Như Hoàn)

Cho những ai chưa biết, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên có lịch sử hình thành từ năm 1968, ban đầu là Phân hiệu Đại học Y khoa Miền núi của Trường Đại học Y Hà Nội. Sau đó, trường lần lượt mang tên Trường Đại học Y Bắc Thái, Trường Đại học Y khoa - Đại học Thái Nguyên và từ năm 2008 mang tên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên.

Về phần nữ bác sĩ Vũ Thị Huyền Trang, sau màn giới thiệu ấn tượng, cô đã chính thức xướng tên mình cùng chuyên ngành mình lựa chọn, đó chính là Sản phụ khoa - một trong những chuyên ngành hot nhất Match Day vài năm trở lại đây.

Vì sao ĐH Y Hà Nội vẫn duy trì Match Day - Ngày "hô tên" chuyên ngành Bác sĩ nội trú?

Theo Thiên An

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