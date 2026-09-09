Thấy sâu mọt trong bột mì nên làm gì đầu tiên?

Bột mì là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều căn bếp, từ làm bánh, chiên rán cho đến chế biến các món ăn hằng ngày. Vì là thực phẩm dạng bột khô nên nhiều gia đình thường mua sẵn một túi lớn, sau đó bảo quản trong tủ bếp để dùng dần. Tuy nhiên, chỉ cần để lâu hoặc bảo quản không đúng cách, nhiều người có thể bất ngờ khi phát hiện những con mọt, sâu nhỏ li ti xuất hiện bên trong túi/hộp đựng bột mì. Tình trạng này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc bột mì đã bị hỏng ngay từ khi mua về.

Vì sao bột mì dễ xuất hiện mọt, sâu?

Có nhiều nguyên nhân khiến bột mì xuất hiện côn trùng sau một thời gian bảo quản. Trước hết, trứng hoặc ấu trùng của một số loài côn trùng gây hại thực phẩm có thể đã tồn tại trong nguyên liệu từ trước nhưng rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Khi được bảo quản trong điều kiện phù hợp, chúng tiếp tục phát triển và khiến gia chủ bất ngờ khi mở túi bột.

Bên cạnh đó, thời gian bảo quản càng lâu thì nguy cơ xuất hiện mọt, sâu càng tăng, đặc biệt nếu túi bột đã được mở và sử dụng nhiều lần. Mỗi lần mở túi, bột có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Nếu bao bì không được đóng kín, côn trùng cũng có thể xâm nhập từ bên ngoài. Một nguyên nhân khác khá phổ biến là nhiệt độ và độ ẩm. Bột mì vốn là thực phẩm khô nhưng có khả năng hút ẩm. Nếu được đặt ở nơi nóng, bí hoặc ẩm, chất lượng bột có thể giảm và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số loại côn trùng phát triển. Đặc biệt, bạn cũng nên kiểm tra những thực phẩm khô được đặt gần bột mì như gạo, đậu, ngũ cốc, các loại hạt... Nếu một sản phẩm trong tủ bếp đã xuất hiện mọt, chúng có thể tiếp tục lan sang những thực phẩm khác.

Thấy mọt, sâu trong bột mì thì nên làm gì?

Khi mở túi/hộp đựng bột mì và phát hiện một vài con mọt hoặc sâu nhỏ, bạn không nhất thiết phải vội vứt bỏ nếu phần bột mì vẫn khô ráo, không có mùi lạ hay dấu hiệu bất thường. Trước tiên, nên đổ bột ra kiểm tra kỹ và dùng rây lọc để sàng qua, loại bỏ mọt, sâu cũng như những phần cặn có thể nhìn thấy. Sau đó, nếu bột vẫn giữ được màu sắc, mùi vị bình thường, có thể sử dụng ngay thay vì tiếp tục bảo quản lâu. Tuy nhiên, nếu côn trùng xuất hiện nhiều, phát hiện trứng hoặc ấu trùng, bột có tơ, bị ẩm vón cục, đổi màu hay có mùi bất thường thì không nên cố tận dụng bằng cách sàng lọc. Trong trường hợp này, tốt nhất nên vứt bỏ phần bột mì để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nếu đã lỡ dùng bột mì có mọt, sâu để nấu thì sao?

Nếu phát hiện bột có mọt hoặc sâu sau khi đã dùng để chế biến món ăn, tốt nhất không nên tiếp tục sử dụng món ăn đó, đặc biệt trong trường hợp bột đã có nhiều côn trùng hoặc xuất hiện những dấu hiệu bất thường về mùi, màu sắc hay chất lượng. Nấu chín có thể tiêu diệt nhiều côn trùng và vi sinh vật nhạy cảm với nhiệt, nhưng điều này không có nghĩa nguyên liệu vốn đã có dấu hiệu nhiễm bẩn sẽ trở thành thực phẩm phù hợp để sử dụng. Vì rất khó xác định chính xác mức độ ảnh hưởng của phần bột, lựa chọn thận trọng hơn là bỏ món ăn đã sử dụng nguyên liệu bất thường.

Nguồn hình ảnh: TikTok @bahaikhongmot

Bảo quản bột mì thế nào để hạn chế mọt, sâu?

Sau khi mở bao, thay vì để nguyên túi rồi gấp miệng bao lại, bạn nên chuyển bột mì vào hộp sạch, khô và có nắp kín. Hộp nên có kích thước vừa đủ với lượng bột, tránh để quá nhiều khoảng trống nhưng vẫn thuận tiện khi lấy ra sử dụng. Khu vực bảo quản cũng cần khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và những vị trí gần nguồn nhiệt như bếp nấu. Khi lấy bột, nên sử dụng dụng cụ sạch và khô, đồng thời đóng kín hộp ngay sau mỗi lần sử dụng.

Bạn cũng nên chú ý đến thời hạn sử dụng và hạn chế mua lượng bột quá lớn nếu gia đình không thường xuyên dùng. Bảo quản một lượng vừa phải, sử dụng trong thời gian phù hợp sẽ giúp dễ kiểm soát chất lượng hơn. Với những gia đình thường xuyên làm bánh hoặc sử dụng nhiều loại bột, việc sắp xếp riêng từng loại trong các hộp có nắp kín, ghi rõ ngày mở bao cũng là cách khá tiện lợi. Nhờ vậy, bạn vừa dễ theo dõi thời gian bảo quản vừa hạn chế tình trạng một sản phẩm có vấn đề ảnh hưởng đến những loại khác.