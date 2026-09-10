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Một ngân hàng chốt danh sách chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%

| | Tài chính - ngân hàng

Một ngân hàng chốt danh sách chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 9,5%

Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng lên 37.274 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB) vừa qua đã công bố phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026 với tỷ lệ 9,5%. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận quyền phân bổ cổ phiếu được ấn định vào 11/09/2026. Như vậy, hôm nay ngày 10/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Theo đó, ngân hàng phát hành hơn 323 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị phát hành đạt 3.233,8 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện được trích từ Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2025.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, quy mô vốn điều lệ của VIB sẽ được nâng từ 34.040 tỷ đồng hiện tại lên mức gần 37.274 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 5.180 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản của ngân hàng vượt 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4%. Huy động vốn từ khách hàng đạt hơn 317 nghìn tỷ đồng, tăng 8%, trong khi dư nợ tín dụng đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ cao diễn ra trong bối cảnh nhiều ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tăng vốn điều lệ để đáp ứng các yêu cầu về an toàn vốn và mở rộng dư địa tăng trưởng tín dụng trong giai đoạn tới.

Minh Vy

An ninh tiền tệ

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