ACB và UEH mở đầu hành trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng: Tiếp nối niềm tin vào con người

Ngày 09/09/2026, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng. Đây là một trong những bước đi đầu tiên của chương trình dài hạn do ACB và Gia đình ông Trần Mộng Hùng cùng khởi xướng, hướng đến đồng hành với giáo dục và mở thêm cơ hội phát triển cho những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Mang tên nhà sáng lập ACB, chương trình tiếp nối một niềm tin đã đồng hành cùng ngân hàng từ những ngày đầu: “Con người là quan trọng nhất”.

Triết lý “Con người là quan trọng nhất”

Trước khi cùng những cộng sự đặt nền móng cho ACB, ông Trần Mộng Hùng từng học chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và có những năm tháng đứng trên bục giảng. Sau này, từ thế hệ sáng lập đến nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên ACB, mối liên hệ với ngôi trường này tiếp tục được nối dài.

Vì vậy, việc Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng có một trong những chặng triển khai đầu tiên tại UEH mang một ý nghĩa đặc biệt: một thế hệ từng đi từ giảng đường UEH để góp phần xây dựng ACB; hôm nay, ACB trở lại giảng đường ấy để cùng vun đắp cho những thế hệ tiếp theo.

Xuyên suốt hành trình của mình, ông Trần Mộng Hùng đề cao triết lý “Con người là quan trọng nhất”. Đằng sau câu nói giản dị ấy là niềm tin rằng khi một người được trao tri thức, cơ hội và một nền tảng giá trị đúng đắn, họ không chỉ có khả năng thay đổi tương lai của chính mình mà còn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho những người xung quanh.

Tinh thần hiếu học, sự chính trực, minh bạch, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin bền bỉ vào con người cũng là những giá trị ACB và Gia đình ông Trần Mộng Hùng mong muốn gìn giữ và trao truyền thông qua chương trình mang tên ông.

Vì thế, Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ chi phí học tập. Mỗi sự hỗ trợ còn là một sự ghi nhận, một lời khích lệ và một cơ hội để những người có ý chí vươn lên tiếp tục nuôi dưỡng tri thức, phẩm chất và khát vọng đóng góp cho gia đình, nhà trường và xã hội.

Khởi đầu tại UEH, hướng đến một hành trình dài hạn

Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng được xây dựng với định hướng đồng hành lâu dài cùng giáo dục, không giới hạn trong một cơ sở đào tạo hay một giai đoạn nhất định. Tùy theo từng thời kỳ, chương trình có thể được triển khai cùng các trường học, cơ sở đào tạo và đối tác giáo dục phù hợp, hướng đến những người học có ý chí vươn lên, có tiềm năng phát triển và cần thêm điều kiện để tiếp tục hành trình học tập.

UEH là một trong những đối tác giáo dục ở giai đoạn đầu của hành trình này. Trong khuôn khổ hợp tác được ký kết ngày 9/9, ACB dành nguồn lực triển khai ban đầu trị giá 3 tỷ đồng cho Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng tại UEH. Đây là nguồn lực dành cho giai đoạn hợp tác hiện tại, không phải giới hạn về quy mô hay thời gian của toàn bộ chương trình.

Quan trọng hơn nguồn lực tài chính, ACB và UEH hướng đến một mô hình đồng hành giữa đại học và doanh nghiệp, kết nối tri thức – trải nghiệm thực tiễn – năng lực – cơ hội nghề nghiệp.

Theo đó, sinh viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm, học kỳ thực tế và thực tập tại ACB; tiếp cận hoạt động mentoring từ lãnh đạo và chuyên gia; đồng thời có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp đối với những ứng viên phù hợp. Hai bên cũng dự kiến cùng nghiên cứu, chia sẻ tri thức và tổ chức các hoạt động liên quan đến Fintech, ngân hàng số, phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi xanh và ESG.

Khuôn khổ hợp tác giữa ACB và UEH được phát triển trên năm hướng gồm Co-Education; Co-Research & Knowledge Transfer; Co-Talent & Career Pathways; Co-Innovation; và Co-Investing & Giving – từ cùng phát triển năng lực người học đến cùng nghiên cứu, đổi mới và đầu tư cho tương lai.

Qua đó, một suất học bổng không phải là điểm kết thúc của sự hỗ trợ, mà có thể là điểm bắt đầu của một hành trình phát triển dài hơn: từ cơ hội học tập, tiếp cận thực tiễn đến năng lực nghề nghiệp và khả năng tạo ra giá trị cho xã hội.

Ông Trần Hùng Huy – Chủ tịch HĐQT ACB chia sẻ:

“Tôi may mắn được trưởng thành trong một môi trường mà những người sáng lập và các thế hệ lãnh đạo đi trước luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Được học hỏi trực tiếp từ thế hệ ấy giúp tôi hiểu rằng kế thừa không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là nhận lấy trách nhiệm làm cho những giá trị tốt đẹp tiếp tục lớn lên và phù hợp hơn với một thời đại mới.

Sau hơn 12 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch ACB, tôi càng tin rằng giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh, mà còn ở những con người mà tổ chức ấy góp phần phát triển. Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng là cách chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với thế hệ đi trước; đồng thời nhắc chúng tôi về trách nhiệm tiếp nối những giá trị đã được trao lại. Và cách tiếp nối có ý nghĩa nhất, theo tôi, chính là tiếp tục đầu tư vào con người — tạo thêm cơ hội để người trẻ được học tập, trải nghiệm, trưởng thành và sau này có thể tạo ra giá trị cho những người khác.”

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH chia sẻ:

“Mối quan hệ hợp tác giữa UEH và ACB đã gắn kết lâu dài ngay từ những ngày đầu hình thành và phát triển. Khi mở rộng hợp tác với các đối tác doanh nghiệp, UEH luôn hướng đến cách tiếp cận "đồng kiến tạo giá trị cho nhau' chứ không dừng lại ở sự hợp tác đơn thuần. Thông qua lễ ký kết chính thức, hai đơn vị sẽ cùng nhau đầu tư triển khai sâu rộng các nội dung trọng tâm: từ thiết kế chương trình đào tạo gắn liền với thực tiễn, hợp tác nghiên cứu - tư vấn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, cho đến đồng hành ươm mầm tài năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường. Chúng tôi tin tưởng rằng sự phối hợp chặt chẽ này sẽ phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, mang lại những giá trị thiết thực cho người học và cộng đồng."

Từ những giá trị được đặt nền móng đến cách ACB tạo giá trị hôm nay

Đầu tư cho con người và giáo dục không phải là một lựa chọn mới của ACB. Ngân hàng được hình thành bởi những người sáng lập có xuất phát điểm từ môi trường giáo dục; qua hơn ba thập kỷ, tinh thần học hỏi và phát triển con người dần trở thành một phần trong văn hóa của tổ chức. Giáo dục vì thế từng được Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy gọi là một phần trong “DNA của ACB”.

Ông Phạm Phú Ngọc Trai – Cố vấn Phát triển Bền vững ACB, người có nhiều năm gắn bó với ông Trần Mộng Hùng, chia sẻ:

“Tôi và anh Trần Mộng Hùng quen nhau từ những ngày còn trẻ, cùng bắt đầu lập nghiệp, cùng có những hoài bão và chia sẻ nhiều giá trị sống. Sau nhiều năm nhìn lại, điều tôi trân trọng ở anh Hùng vẫn là niềm tin vào con người, vào tri thức, sự chính trực và trách nhiệm với cộng đồng.

Vì vậy, ý nghĩa của Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng không chỉ là để nhớ về người sáng lập ACB, mà quan trọng hơn là tiếp tục những giá trị anh đã theo đuổi bằng cách tạo thêm cơ hội cho người trẻ. Thế hệ của chúng tôi rồi sẽ đi qua; nhưng nếu những giá trị tốt đẹp ấy vẫn được gìn giữ, tiếp nối và trao lại cho thế hệ sau, đó có lẽ là điều có giá trị và ý nghĩa nhất.”

Tinh thần đó hôm nay được tiếp nối trong Chiến lược Phát triển bền vững 2026–2030 của ACB. Theo mô hình Creating Shared Value – CSV, ACB xác định giáo dục, sức khỏe và môi trường là ba lĩnh vực ưu tiên; từng bước chuyển từ những hoạt động hỗ trợ riêng lẻ sang các chương trình dài hạn, nơi năng lực, nguồn lực và hệ sinh thái của ngân hàng được kết nối với những nhu cầu thực chất của xã hội để tạo ra tác động bền vững.

Trong giáo dục, cách tiếp cận ấy không chỉ nằm ở câu hỏi “trao bao nhiêu suất học bổng”, mà rộng hơn là: ACB có thể cùng các đối tác giáo dục tạo thêm những điều kiện gì để một người trẻ phát triển và đi xa hơn?

Đó có thể là một suất học bổng vào thời điểm cần thiết. Nhưng cũng có thể là một người mentor, một trải nghiệm nghề nghiệp đầu tiên, một cơ hội tiếp xúc với môi trường thực tế, một hướng nghiên cứu mới hay một cánh cửa nghề nghiệp được mở ra đúng lúc.

Theo tinh thần đó, Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng được định hướng không như một hoạt động tài trợ đơn lẻ, mà là một hành trình đầu tư dài hạn vào con người – nơi những giá trị mà người sáng lập đặt nền móng được tiếp nối bằng cách ACB hôm nay tạo giá trị chung cho doanh nghiệp và xã hội.

Để những giá trị tốt đẹp tiếp tục được trao đi

Di sản của một người sáng lập có thể được nhìn thấy trong một thương hiệu, một tổ chức hay những thành quả được gây dựng qua nhiều năm. Nhưng có lẽ một dạng di sản khác còn bền vững hơn: những con người trưởng thành từ những giá trị mà thế hệ trước đã gieo xuống.

Với Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng, ACB và Gia đình ông mong muốn tiếp tục nuôi dưỡng tinh thần hiếu học, chính trực, trách nhiệm và khát vọng đóng góp – những giá trị đã hiện diện từ những ngày đầu của ngân hàng và vẫn còn ý nghĩa đối với ACB hôm nay.

Bởi di sản không chỉ là những gì một thế hệ để lại.

Di sản còn là những gì thế hệ tiếp theo có thể làm được từ nền tảng ấy.

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Về ACB

Được thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, ACB xây dựng hoạt động trên nền tảng quản trị thận trọng, hiệu quả, lấy khách hàng và con người làm trọng tâm, đồng thời không ngừng đầu tư cho công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Giai đoạn 2026–2030, ACB triển khai Chiến lược Phát triển bền vững với mô hình tạo giá trị chung (Creating Shared Value – CSV), tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên sức khỏe, giáo dục và môi trường, hướng đến kết nối năng lực và nguồn lực của ngân hàng với những nhu cầu thiết thực của xã hội để tạo giá trị dài hạn cho cộng đồng.

Về Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, định hướng nghiên cứu và phát triển bền vững. UEH phát triển hệ sinh thái kết nối đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, cộng đồng và doanh nghiệp, hướng đến tạo ra tri thức và nguồn nhân lực có khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn của nền kinh tế và xã hội.

Trong khuôn khổ hợp tác với ACB, hai bên hướng tới mô hình đồng kiến tạo trên nhiều phương diện gồm Co-Education; Co-Research & Knowledge Transfer; Co-Talent & Career Pathways; Co-Innovation; và Co-Investing & Giving, qua đó kết nối thế mạnh của một cơ sở giáo dục với nguồn lực và thực tiễn từ doanh nghiệp.



