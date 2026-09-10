Sau chuyến đi của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, HDBank triển khai kế hoạch chưa từng có tại Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo bấm nút khai phiên Sàn giao dịch Chứng khoán London (LSE) cùng Thị trưởng Khu tài chính London - Dame Sue Langley và Tổng giám đốc LSE - Dame Julia Hoggett ngày 22/7 vừa qua

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 500 triệu USD, kỳ hạn 3 năm, dự kiến chào bán trong quý IV/2026 – quý I/2027 và niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Quốc tế (ISM) thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE).

Trái phiếu HDBank phát hành bằng đồng USD, với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu và phần vượt quá phải là bội số nguyên của 1.000 USD. Số lượng dự kiến phát hành tối đa 2.500 trái phiếu, tương ứng tổng giá trị tối đa 500 triệu USD, phát hành trong một đợt duy nhất. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của HDBank.

Lãi suất danh nghĩa được xác định theo cơ chế cố định, bằng lợi suất nội suy của trái phiếu Chính phủ Hoa Kỳ kỳ hạn 3 năm (UST 3Y) cộng với chênh lệch tín dụng (credit spread) xác định theo thỏa thuận với nhà đầu tư tại thời điểm định giá, và được giữ cố định trong suốt kỳ hạn trái phiếu. Gốc trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn, tức tròn 36 tháng kể từ ngày phát hành hoặc khi mua lại trước hạn hoặc khi phát sinh sự kiện vi phạm phải thanh toán. Lãi được trả định kỳ 6 tháng một lần.

Trước đó, tại Webinar "HDBank: Sẵn sàng đón chu kỳ tăng trưởng mới" do HSC tổ chức chiều 18/8, lãnh đạo HDBank cho biết, nếu thực hiện thành công viêc phát hành trái phiếu quốc tế theo kế hoạch trên, HDBank dự kiến trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam niêm yết trái phiếu tại LSE, qua đó hướng tới việc nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường tài chính toàn cầu.

Kế hoạch được triển khai sau khi Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT Vietjet, Phó Chủ tịch Thường trực HDBank - cùng đoàn công tác đã tới thăm LSE tại London, Vương quốc Anh ngày 22/7.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Phương Thảo cho rằng việc kết nối với các trung tâm tài chính quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu hút nguồn vốn cho Việt Nam.

"Chúng tôi mang theo không chỉ khát vọng của doanh nghiệp mà còn khát vọng của một đất nước đang vươn mình trong kỷ nguyên đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững. Luân Đôn là biểu tượng của quản trị, minh bạch và niềm tin - những giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi", bà chia sẻ.

Theo nữ tỷ phú, dòng vốn trong tương lai sẽ hướng tới những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao và những doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn, quản trị tốt, đồng thời cam kết phát triển bền vững. Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới để hiện thực hóa xu hướng này.

Chuyến thăm LSE được kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh, thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư, tài chính hai nước và tăng cường kết nối với thị trường vốn quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, trước sự chứng kiến của Thị trưởng Khu tài chính London, Tổng giám đốc LSE, Vietjet, Dragon Capital và HDBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác ba bên, hướng tới mở rộng hợp tác trong việc thu hút nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng Việt Nam.

Việc các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, tài chính - ngân hàng như Vietjet, HDBank và Vikki Bank hiện diện tại một trong những trung tâm tài chính lớn của thế giới được xem là bước tiến trong quá trình hội nhập quốc tế.

Hoạt động này cũng góp phần tăng cường kết nối, quảng bá tiềm năng của Việt Nam và thu hút nguồn vốn quốc tế, qua đó hỗ trợ sự phát triển của thị trường tài chính trong nước.