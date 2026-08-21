Loạt cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh trong phiên 21/8, khối ngoại chi số tiền lớn gom SHB

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch khởi sắc ngày 21/8. Kết phiên, VN-Index tăng 33,88 điểm, tương đương 1,95%, lên 1.768,12 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 783,5 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch khoảng 18.356 tỷ đồng. VN30 tăng 40,73 điểm lên 1.927,79 điểm, cho thấy đà tăng tập trung đáng kể ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh dòng tiền trở lại mạnh, cổ phiếu ngân hàng đồng loạt tăng giá và trở thành một trong những nhóm dẫn dắt thị trường.

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng tăng trên 2%

Tại nhóm ngân hàng, ACB là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong phiên với mức tăng 3,64%, đóng cửa tại 22.750 đồng/cổ phiếu. VPB tăng 3,21% lên 25.750 đồng, trong khi EIB tăng 2,96% lên 17.400 đồng.

BID cũng ghi nhận mức tăng 2,93%, chốt phiên tại 36.900 đồng/cổ phiếu. MBB tăng 2,71% lên 20.850 đồng; SHB tăng 2,59% lên 11.900 đồng.

Các mã khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể gồm SHB (+2,59%), BVB và NVB (+2,52%), VIB (+2,43%), CTG (+2,39%), VCB (+2,25%), TCB (+2,10%) và TPB (+2,07%).

Ở nhóm tăng dưới 2%, HDB tăng 1,68%, SGB tăng 1,59%, VAB tăng 1,50%, SSB tăng 1,32%, KLB tăng 1,21% và ABB tăng 1,18%. MSB và BAB lần lượt tăng 0,95% và 0,94%.

NAB tăng nhẹ 0,43%, STB tăng 0,27%, trong khi LPB, OCB và PGB gần như đứng giá.

Ở chiều ngược lại, VBB và PCB là hai mã ngân hàng hiếm hoi giảm giá trong phiên.

Không chỉ tăng giá, dòng tiền còn tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Nổi bật nhất là SHB với 69,6 triệu cổ phiếu được khớp lệnh với giá trị hơ 818 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất trong nhóm ngân hàng và là cổ phiếu có giao dịch sôi động nhất toàn thị trường trong phiên.

Thanh khoản SHB bỏ xa phần lớn các cổ phiếu ngân hàng khác. MBB đứng sau với gần 15,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 322 tỷ đồng. VPB có gần 13,9 triệu cổ phiếu được giao dịch, giá trị khoảng 352 tỷ đồng.

HDB cũng ghi nhận thanh khoản cao với hơn 13,4 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 362 tỷ đồng. ACB có hơn 12,2 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, giá trị khoảng 273 tỷ đồng.

Trong khi đó, TCB ghi nhận gần 9,8 triệu cổ phiếu được sang tay, giá trị khoảng 306 tỷ đồng; TPB có hơn 8,1 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 119 tỷ đồng.

Các cổ phiếu CTG, EIB, VIB và MSB lần lượt có khoảng 6,4 triệu, 5,6 triệu, 4,8 triệu và 4,7 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Khối ngoại chi trăm tỷ gom SHB

Một trong những nhân tố khiến thanh khoản SHB tăng vọt trong phiên 21/8 đến từ lực mua mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, khối ngoại mua vào hơn 12,16 triệu cổ phiếu SHB, trong khi chỉ bán ra khoảng 350.000 cổ phiếu. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 11,8 triệu cổ phiếu SHB trong phiên. Lượng cổ phiếu được khối ngoại mua ròng có giá trị gần 139 tỷ đồng.

Không chỉ SHB, một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng ghi nhận giao dịch đáng chú ý của nhà đầu tư nước ngoài.

HDB được khối ngoại mua khoảng 1,37 triệu cổ phiếu và bán 900.800 cổ phiếu. VPB được mua hơn 1,54 triệu cổ phiếu, trong khi lượng bán ra khoảng 657.000 cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, VCB bị khối ngoại bán mạnh với hơn 1,84 triệu cổ phiếu, so với khoảng 527.000 cổ phiếu mua vào. CTG cũng ghi nhận lượng bán ra hơn 1 triệu cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với lượng mua khoảng 361.000 đơn vị.

MBB được khối ngoại mua gần 486.000 cổ phiếu nhưng bán ra hơn 1,17 triệu cổ phiếu.



