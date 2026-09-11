Giá vàng xuống mức thấp nhất trong 3 tuần

Sáng 11/9, giá vàng miếng SJC, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 142 triệu đồng/lượng mua vào và 145 triệu đồng/lượng bán ra, đồng loạt giảm 1,6 triệu đồng mỗi lượng so với sáng qua.

Riêng Mi Hồng có mức giảm mạnh hơn 2 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết vàng miếng ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở vàng nhẫn, các thương hiệu ghi nhận mức giảm từ 1,5 đến 2 triệu đồng mỗi lượng.

SJC niêm yết 141,5 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Phú Quý niêm yết 142 triệu đồng/lượng mua vào, 145,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vào 144 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong 1 tháng qua.

Sáng 11/9, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.316 USD/ounce, giảm 86 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh sau khi lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất vào tuần tới. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cùng tăng, gây thêm áp lực lên vàng.

Dữ liệu PPI tháng 8 cho thấy giá sản xuất tại Mỹ tăng phù hợp kỳ vọng, một phần do chi phí năng lượng phục hồi, cho thấy áp lực lạm phát cơ bản vẫn hiện hữu.

Theo CME FedWatch, thị trường hiện đặt cược 70% khả năng Fed tăng lãi suất tuần tới, tăng từ 62% trước khi dữ liệu được công bố.