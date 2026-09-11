Gần 10.000 tỷ đồng cổ tức sắp chảy về Viettel từ mảng kinh doanh quốc tế

Ảnh mình họa. Nguồn: Viettel

Tổng CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, UPCoM: VGI) chuẩn bị thực hiện một trong những đợt phân phối tiền mặt đáng chú ý trong hệ sinh thái Viettel, với tổng giá trị cổ tức dự kiến vượt 10.000 tỷ đồng.

Theo phương án đã được công bố, Viettel Global trả cổ tức năm tài chính 2025 bằng tiền với tỷ lệ 33%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 3.300 đồng. Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, số tiền doanh nghiệp cần chi cho cổ đông vào khoảng 10.044,6 tỷ đồng. Thời gian thanh toán theo kế hoạch được công bố trước đó là ngày 15/10/2026.

Đáng chú ý, cơ cấu sở hữu của Viettel Global gần như tập trung tuyệt đối vào công ty mẹ. Theo báo cáo quản trị bán niên 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) sở hữu hơn 3,01 tỷ cổ phiếu VGI, tương ứng 99,027% vốn điều lệ.

Với tỷ lệ này, Viettel dự kiến nhận khoảng 9.947 tỷ đồng, đồng nghĩa gần như toàn bộ dòng tiền cổ tức hơn 10.000 tỷ đồng sẽ quay trở lại Tập đoàn.

Sau đợt thanh toán, Viettel Global sẽ hoàn tất kế hoạch cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Về tình hình kinh doanh hiện tại, quý II/2026, Viettel Global ghi nhận hơn 13.610 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 28,4% so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt trên 6.987,5 tỷ đồng, tăng 26,1%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ đạt gần 1.267,7 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ. Phần lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết cũng giảm từ hơn 175 tỷ đồng xuống khoảng 150,7 tỷ đồng.

Sau các khoản chi phí và thuế, Viettel Global báo lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt hơn 4.004,7 tỷ đồng, tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 26.178 tỷ đồng, tăng 29,2%; lợi nhuận sau thuế đạt gần 6.334 tỷ đồng, tăng 93,9% so với nửa đầu năm trước.

Một số thị trường ghi nhận tốc độ tăng doanh thu đáng kể trong quý 2, như Lumitel tại Burundi tăng 40%, Natcom tại Haiti và Halotel tại Tanzania cùng tăng 26%, Movitel tại Mozambique tăng 19% và Metfone tại Campuchia tăng 7%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản đạt gần 92.526,5 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 30.173,4 tỷ đồng, tương đương 32,6% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền ở mức hơn 10.934 tỷ đồng, chiếm 11,8%.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả cuối tháng 6 ở mức gần 52.332,4 tỷ đồng, tăng 35,3% so với đầu năm. Trong cơ cấu này, khoản phải trả cổ tức và lợi nhuận đạt hơn 10.542 tỷ đồng, tương đương 20,1% tổng nợ phải trả; các khoản phải trả ngắn hạn khác ở mức gần 9.767 tỷ đồng.