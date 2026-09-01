Công ty đại gia Đặng Thành Tâm được dự báo lãi nửa cuối năm tăng gần gấp đôi cùng kỳ

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Vietcap dự báo LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) năm 2026 đạt 2.000 tỷ đồng, giảm 5% so với năm trước.

Riêng nửa cuối năm, lợi nhuận dự kiến đạt 1.760 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ , nhờ kỳ vọng công ty bàn giao 99 ha đất KCN, chủ yếu tại Quế Võ 2 mở rộng (QV2 Exp), Nam Sơn Hạp Lĩnh (NSHL), Tràng Duệ 3 (TD3) và các cụm công nghiệp (CCN) Hưng Yên.

Triển vọng này được hỗ trợ bởi lượng backlog đất KCN chưa ghi nhận doanh thu còn khá lớn. Tính đến cuối quý 2/2026, KBC có khoảng 170 ha backlog, chủ yếu tại QV2 Exp, NSHL, các CCN Hưng Yên và TD3. Theo KBC, công ty đặt mục tiêu bàn giao ít nhất 100 ha trong nửa cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, KBC đã bàn giao khoảng 21 ha tại các KCN, gồm 9,8 ha tại NSHL, 5 ha tại QV2 Exp, 5,3 ha tại các CCN Hưng Yên và 0,8 ha tại Tân Phú Trung. Do diện tích bàn giao thấp hơn kỳ vọng, Vietcap điều chỉnh giảm dự báo diện tích bàn giao tại TD3 xuống 25 ha từ 40 ha và QV2 Exp xuống 38 ha từ 50 ha. Thời điểm bắt đầu bàn giao tại các KCN Long An cũng được lùi sang năm 2027 thay vì năm 2026 trước đây do công tác đền bù đất vẫn đang diễn ra.

Vietcap dự báo diện tích bàn giao đất KCN sẽ đi ngang so với cùng kỳ, ở mức 120 ha trong năm 2026, trước khi tăng 25% lên 150 ha vào năm 2027. Kết quả này được hỗ trợ bởi lượng backlog chưa ghi nhận lớn, cùng lượng doanh số bán hàng mới tiếp tục được ghi nhận tại TD3, QV2 Exp, các CCN Hưng Yên và NSHL, cũng như đóng góp từ KCN và CCN Long An trong năm 2027.

Trên cơ sở đó, Vietcap dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2027 đạt 2.736 tỷ đồng, tăng 36,7% so với năm 2026. Bên cạnh mức tăng 25% YoY của diện tích bàn giao đất KCN, lợi nhuận năm 2027 còn được hỗ trợ bởi đóng góp từ khu đô thị (KĐT) Tràng Cát.

Vietcap kỳ vọng diện tích bàn giao tại KĐT Tràng Cát lần lượt đạt 10 ha và 15 ha trong các năm 2027 và 2028, nhờ được hỗ trợ bởi việc hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và nộp tiền sử dụng đất, cùng mức nền chi phí đất hấp dẫn. KĐT Phúc Ninh được kỳ vọng mở bán trở lại trong năm 2028 và bắt đầu đóng góp vào lợi nhuận, nhờ phần backlog 9,5 ha chưa ghi nhận doanh thu trước đó.

Về quỹ đất, tại cuối quý 2/2026, KBC còn khoảng 2.500 ha đất thương phẩm tại các KCN mà công ty sở hữu chi phối. Trong số này, khoảng 500 ha đã được giải phóng mặt bằng và sẵn sàng cho thuê. Vietcap đánh giá KBC là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi chính từ xu hướng dịch chuyển sản xuất sang Việt Nam, với các khách thuê như LG, Foxconn và Goertek, cùng quỹ đất KCN và KĐT lớn tại miền Bắc.

Trong khi đó, chi phí tài chính được dự báo sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ, do số dư nợ vay bình quân cao hơn trong giai đoạn 2025–2026, chủ yếu để tài trợ cho việc phát triển KĐT Tràng Cát và Trump International Hưng Yên.

Các rủi ro được Vietcap đưa ra gồm tiến độ triển khai các dự án mới diễn ra chậm hơn kỳ vọng và/hoặc khách hàng trì hoãn đầu tư, cùng các diễn biến bất lợi liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.