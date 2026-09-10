Vingroup (VIC) lọt Top 350 công ty tốt nhất thế giới

Tập đoàn Vingroup vừa tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ doanh nghiệp toàn cầu khi được TIME xếp hạng thứ 340 trong danh sách World’s Best Companies 2026 – Những công ty tốt nhất thế giới năm 2026.

Đáng chú ý, thứ hạng của Vingroup đã tăng 477 bậc chỉ sau một năm, từ vị trí 817 năm 2025 lên vị trí 340 năm nay. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Vingroup góp mặt trong bảng xếp hạng và là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất được vinh danh.

World’s Best Companies 2026 được thực hiện bởi TIME phối hợp cùng Statista, công ty chuyên về dữ liệu và nghiên cứu thị trường.

Bảng xếp hạng đánh giá các doanh nghiệp dựa trên ba nhóm tiêu chí chính gồm tăng trưởng doanh thu, sự hài lòng của nhân viên và phát triển bền vững, trong đó có các phân tích chuyên sâu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG).

Vingroup đạt tổng điểm 81, đứng thứ 340 trong Top 1.000 doanh nghiệp tốt nhất thế giới.

Kết quả này cho thấy sự cải thiện đáng kể của tập đoàn trên cả ba phương diện, đặc biệt trong bối cảnh Vingroup đang đẩy mạnh mở rộng hệ sinh thái sang nhiều lĩnh vực mới.

Ở tiêu chí tăng trưởng doanh thu, Vingroup được đánh giá ở mức “Vượt trội”.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tập đoàn ghi nhận 222,9 nghìn tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng đến từ các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và kinh doanh bất động sản.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 20.904 tỷ đồng, gấp 4,6 lần cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành khoảng 60% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đà tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh hệ sinh thái Vingroup tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động, với các mảng kinh doanh từ bất động sản, du lịch – nghỉ dưỡng, sản xuất ô tô điện đến hạ tầng và năng lượng xanh.

Không chỉ cải thiện về hiệu quả kinh doanh, Vingroup còn có bước tiến đáng kể ở tiêu chí sự hài lòng của nhân viên.

Tập đoàn đứng thứ 398 toàn cầu ở tiêu chí này, tăng tới 496 bậc so với năm 2025.

Theo Vingroup, tập đoàn chú trọng xây dựng môi trường làm việc năng động, khuyến khích tinh thần sáng tạo, cống hiến và gắn kết, đồng thời tập trung vào phát triển năng lực cá nhân của người lao động.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, hệ sinh thái Vingroup hiện đã hiện diện tại 12 quốc gia, tạo việc làm cho khoảng 400.000 lao động trên toàn cầu.

Ở tiêu chí phát triển bền vững, Vingroup tiếp tục ghi dấu ấn với chiến lược thúc đẩy chuyển dịch xanh, phát triển hạ tầng và xây dựng các mô hình đô thị bền vững.

Trong hệ sinh thái này, VinFast đang đóng vai trò quan trọng trong chiến lược điện hóa giao thông. Hãng xe thuần điện đã trở thành thương hiệu ô tô dẫn đầu doanh số tại Việt Nam và đặt mục tiêu bàn giao 300.000 ô tô cùng 1 triệu xe máy điện trên toàn cầu trong năm 2026.

Trong khi đó, Vinhomes phát triển mô hình đô thị ESG++, mở rộng khung ESG truyền thống với hai trụ cột mới là Tái sinh và Thích ứng, bên cạnh ba trụ cột Môi trường – Xã hội – Quản trị.

Mô hình này được định hướng áp dụng tại các đại đô thị quy mô hàng nghìn hecta, hướng tới việc kết hợp giữa phát triển kinh tế, chất lượng sống và các mục tiêu môi trường – xã hội dài hạn.

Một điểm đáng chú ý trong chiến lược của Vingroup là việc tập đoàn mở rộng sang hạ tầng và năng lượng xanh từ năm 2025.

Thông qua VinSpeed, tập đoàn tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao, trong đó có tuyến Bến Thành – Cần Giờ tại TP.HCM và Hà Nội – Quảng Ninh.

Ở mảng năng lượng, VinEnergo triển khai các dự án tại nhiều địa phương, hướng tới mục tiêu góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh.

Việc mở rộng sang những lĩnh vực có tính nền tảng này cho thấy tham vọng của Vingroup không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô kinh doanh mà còn hướng tới tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực hạ tầng và năng lượng – những ngành được kỳ vọng tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho nền kinh tế.

Năm 2025, Vingroup đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn bình chọn và góp mặt trong World’s Best Companies.

Không chỉ Vingroup, nhiều thương hiệu trong hệ sinh thái cũng liên tục nhận được sự ghi nhận từ các tổ chức quốc tế.

VinFast từng được TIME đưa vào TIME 100 Most Influential Companies 2024 – Top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới, đồng thời góp mặt trong Asia-Pacific’s Best Companies of 2025 – 500 công ty tốt nhất châu Á – Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, tại bảng xếp hạng khu vực năm 2025, VinFast được xếp vào nhóm những doanh nghiệp được đánh giá có vai trò định hình vị thế của khu vực trên bản đồ kinh tế thế giới.

Việc Vingroup tiếp tục thăng hạng mạnh trong World’s Best Companies 2026 vì vậy không chỉ là một dấu mốc về thứ hạng. Đây còn là sự ghi nhận đối với quá trình mở rộng quy mô, tăng trưởng kinh doanh và theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững của một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam.

TIME là tạp chí có trụ sở tại New York (Mỹ), với lịch sử hơn một thế kỷ. Các bảng xếp hạng của TIME được thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí và thường nhận được sự quan tâm lớn trong cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.