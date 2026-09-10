Cổ phiếu KAI giảm gần 20% sau hai phiên lên UPCoM: Gần 2/3 lợi nhuận trước thuế của Kafi là chưa thực hiện

KAI mất hơn 40% từ đỉnh, chỉ 0,1% cổ phiếu được sang tay

Ngày 9/9, 750 triệu cổ phiếu KAI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi bắt đầu giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 11.250 tỷ đồng.

KAI mở cửa tại giá trần 21.000 đồng, đưa vốn hóa lên 15.750 tỷ đồng, sau đó giảm xuống 12.000 đồng và đóng cửa tại 12.900 đồng. Phiên đầu ghi nhận 547.800 cổ phiếu được khớp lệnh, trị giá khoảng 7,1 tỷ đồng, tương đương 0,073% lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Sang phiên 10/9, KAI giảm thêm 5,38% xuống 12.300 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh còn 210.100 cổ phiếu, thấp hơn khoảng 62% so với phiên đầu.

Sau hai phiên, KAI thấp hơn 18% so với giá tham chiếu và 41,4% so với mức cao nhất 21.000 đồng. Vốn hóa còn khoảng 9.225 tỷ đồng, giảm 6.525 tỷ đồng so với mức tại giá trần.

Tổng khối lượng khớp lệnh hai phiên đạt 757.900 cổ phiếu, chỉ tương đương khoảng 0,101% tổng lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch.

Hình 1. KAI giảm hơn 40% từ đỉnh sau hai phiên, chỉ 0,1% cổ phiếu được sang tay

Với vốn chủ sở hữu 8.238 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026, giá trị sổ sách của Kafi đạt khoảng 10.984 đồng/cổ phiếu. Hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) giảm từ khoảng 1,37 lần tại giá tham chiếu xuống khoảng 1,12 lần ở giá đóng cửa ngày 10/9.

Nếu tính trên khoảng 543 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế của 4 quý gần nhất, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) giảm từ khoảng 20,7 lần xuống khoảng 17 lần. Kết quả này bao gồm giai đoạn Kafi ghi nhận mức tăng đáng kể của lợi nhuận chưa thực hiện.

Giá 12.300 đồng cũng thấp hơn 18% mức tối thiểu 15.000 đồng trong phương án Kafi dự kiến chào bán thêm 125 triệu cổ phiếu ra công chúng. Theo chiều ngược lại, giá chào bán tối thiểu cao hơn khoảng 22% thị giá cuối phiên 10/9.

Lợi nhuận tăng hơn 150%, phần chưa thực hiện tăng gần 250 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, Kafi ghi nhận 2.024 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 104% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 155%; lợi nhuận sau thuế gần 295 tỷ đồng.

Nguồn thu tập trung chủ yếu ở đầu tư tài chính và cho vay. Lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt khoảng 1.255 tỷ đồng, tăng 655 tỷ đồng và chiếm 62% doanh thu. Thu nhập từ cho vay và phải thu đạt khoảng 548 tỷ đồng, tăng 79% và chiếm 27%.

Hai nguồn này đóng góp gần 87% phần doanh thu tăng thêm. Trong khi đó, doanh thu môi giới chỉ khoảng 77 tỷ đồng, chưa tới 4% doanh thu hoạt động.

Đáng chú ý, trong gần 370 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận đã thực hiện đạt khoảng 138 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lợi nhuận chưa thực hiện chuyển từ âm gần 18 tỷ đồng lên 232 tỷ đồng, cải thiện gần 249 tỷ đồng.

Mức cải thiện này lớn hơn toàn bộ mức tăng khoảng 225 tỷ đồng của lợi nhuận trước thuế. Tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận chưa thực hiện chiếm 62,6% lợi nhuận trước thuế của Kafi.

Sự thay đổi tập trung chủ yếu trong quý II. Lợi nhuận trước thuế quý này tăng từ khoảng 54 tỷ lên 273 tỷ đồng. Riêng lợi nhuận chưa thực hiện chuyển từ âm gần 9 tỷ lên 193 tỷ đồng, chiếm gần 71% lợi nhuận trước thuế quý và tương đương hơn 92% mức tăng so với cùng kỳ.

Hình 2. Lợi nhuận chưa thực hiện tăng gần 250 tỷ đồng, lớn hơn toàn bộ mức tăng lợi nhuận trước thuế

Hình 2. Lợi nhuận chưa thực hiện tăng gần 250 tỷ đồng, lớn hơn toàn bộ mức tăng lợi nhuận trước thuế

Trong 6 tháng, Kafi ghi nhận khoảng 1.255 tỷ đồng lãi và 647 tỷ đồng lỗ FVTPL, tạo chênh lệch ròng khoảng 608 tỷ đồng. Lãi từ bán tài sản đạt khoảng 511 tỷ đồng, gần tương đương mức lỗ bán khoảng 510 tỷ đồng.

Phần đóng góp lớn hơn đến từ đánh giá lại danh mục. Chênh lệch tăng do đánh giá lại FVTPL đạt khoảng 342 tỷ đồng, chênh lệch giảm khoảng 115 tỷ đồng, tương ứng lãi đánh giá lại ròng gần 227 tỷ đồng. Cổ tức và tiền lãi đóng góp thêm khoảng 377 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2026, giá trị hợp lý của FVTPL đạt 9.867 tỷ đồng, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó, cổ phiếu niêm yết chiếm 3,5%, trái phiếu 8,3% và tài sản tài chính khác 88,2%.

Dù quy mô FVTPL giảm, chênh lệch lãi trừ lỗ của nhóm tài sản này vẫn tăng từ khoảng 245 tỷ lên 608 tỷ đồng, tương ứng 148%.

Cho vay ký quỹ tăng hơn 30%, chi phí vốn tăng nhanh hơn nguồn thu

Tại ngày 30/6/2026, Kafi có tổng tài sản 26.112 tỷ đồng. Các khoản cho vay, FVTPL và tài sản tài chính sẵn sàng để bán đạt tổng cộng 25.019 tỷ đồng, tương đương 95,8% tổng tài sản.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt 11.675 tỷ đồng, tăng 2.963 tỷ đồng, tương ứng 34% so với cùng kỳ và chiếm 44,7% tổng tài sản. Thu nhập từ cho vay và phải thu tăng 79%, trở thành nguồn thu lớn thứ hai sau FVTPL.

Vốn chủ sở hữu tăng 60% lên 8.238 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả giảm 3,1% xuống 17.874 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu theo đó giảm từ 3,59 xuống 2,17 lần. Dư nợ ký quỹ tương đương khoảng 142% vốn chủ sở hữu.

Trong khi vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm khoảng 3% xuống 17.416 tỷ đồng, chi phí lãi vay 6 tháng tăng 94%, từ khoảng 298 tỷ lên 578 tỷ đồng.

Trong kỳ, Kafi nhận khoảng 185.481 tỷ đồng tiền vay và trả khoảng 185.602 tỷ đồng nợ gốc. Lượng tiền vay nhận được tăng khoảng 38% so với cùng kỳ, dù số dư vay cuối kỳ thấp hơn một năm trước.

Hình 3. Dư nợ ký quỹ gần 11.700 tỷ đồng, chi phí lãi vay tăng gần gấp đôi

Chi phí lãi vay và thu nhập từ cho vay phản ánh hai phần khác nhau trong hoạt động sử dụng vốn của Kafi, do vốn vay còn được phân bổ cho các tài sản tài chính khác bên cạnh cho vay ký quỹ. Xét về tốc độ tăng trong kỳ, chi phí lãi vay tăng nhanh hơn thu nhập từ cho vay và phải thu.

Kafi dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 15.000 đồng/cổ phiếu, huy động ít nhất 1.875 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 1.313 tỷ đồng dành cho cho vay ký quỹ và 563 tỷ đồng cho đầu tư.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành thêm 3,75 triệu cổ phiếu cho người lao động. Nếu hoàn tất cả hai phương án, tổng số cổ phiếu có thể tăng từ 750 triệu lên 878,75 triệu đơn vị, tương ứng 17,2%. Nếu lợi nhuận không đổi, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ giảm khoảng 14,6% về mặt số học.

Kafi đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng trong năm 2026, tăng 129% so với năm 2025. Sau 6 tháng, doanh nghiệp đạt gần 370 tỷ đồng, tương đương 35,2% kế hoạch.

Như vậy, Kafi còn phải đạt khoảng 680 tỷ đồng trong nửa cuối năm, tương đương bình quân 340 tỷ đồng mỗi quý, cao hơn khoảng 25% mức 273 tỷ đồng của quý II.