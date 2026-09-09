Cổ phiếu KAI “đảo chiều” hơn 50% ngay phiên đầu lên UPCoM

Ngày 9/9, 750 triệu cổ phiếu KAI do CTCP Chứng khoán Kafi phát hành chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu 15.000 đồng/cổ phiếu. Biên độ dao động trong phiên đầu tiên là ±40%.

Ngay khi mở cửa, KAI tăng lên mức giá trần 21.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, mức giá này không được duy trì lâu khi áp lực bán gia tăng. Kết thúc phiên, cổ phiếu KAI giảm 14% so với giá tham chiếu, xuống 12.900 đồng/cổ phiếu, với gần 550.000 đơn vị được khớp lệnh.

Theo đó, vốn hóa của CTCP Chứng khoán Kafi tại mức giá đóng cửa đạt khoảng 9.675 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.575 tỷ đồng so với mức định giá theo giá tham chiếu.

Đáng chú ý, mức giá trần 21.000 đồng/cổ phiếu chỉ ghi nhận một lệnh khớp 100 cổ phiếu. Phần lớn giao dịch trong phiên được thực hiện ở các mức giá từ 16.300 đồng/cổ phiếu trở xuống.

Với việc đưa cổ phiếu KAI lên UPCoM, CTCP Chứng khoán Kafi trở thành doanh nghiệp chứng khoán thứ 43 có cổ phiếu giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tiếp sau TCBS, VPBankS, VPS và LPBS.

Về hoạt động kinh doanh, CTCP Chứng khoán Kafi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 129% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 370 tỷ đồng, tương đương khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Cùng với đà tăng doanh thu, tổng chi phí của CTCP Chứng khoán Kafi trong nửa đầu năm tăng 91,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng khoảng 442 tỷ đồng, lên hơn 923 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của KAI trong quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Trong cơ cấu doanh thu, nguồn thu lớn nhất đến từ lãi các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt gần 1.255 tỷ đồng, tăng 109,3% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 62% tổng doanh thu.

Lãi từ các tài sản cho vay và phải thu đạt gần 548 tỷ đồng, tăng 79,2%, đóng góp hơn 27% tổng doanh thu. Lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 391,4%, lên gần 141 tỷ đồng và chiếm khoảng 7% doanh thu.

Nghiệp vụ môi giới chứng khoán cũng ghi nhận tăng trưởng khi doanh thu đạt hơn 76,6 tỷ đồng, tăng 40,7% so với cùng kỳ, song chỉ chiếm khoảng 3,8% tổng doanh thu.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng, quy mô vay của CTCP Chứng khoán Kafi cũng ở mức lớn. Tính đến ngày 30/6/2026, tổng nợ vay ngắn hạn đạt hơn 17.416 tỷ đồng, tương đương 211,4% vốn chủ sở hữu.

Theo báo cáo tài chính bán niên, tại cùng thời điểm, Gentle Sun Investments Limited là cổ đông lớn duy nhất của CTCP Chứng khoán Kafi với tỷ lệ sở hữu 20% vốn. Khoảng 80% vốn còn lại thuộc về các cổ đông sở hữu dưới 5% vốn điều lệ.

CTCP Chứng khoán Kafi được thành lập năm 2006, tiền thân là CTCP Chứng khoán Hoàng Gia với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng.

Quy mô vốn của doanh nghiệp tăng nhanh trong những năm gần đây. Năm 2022, vốn điều lệ được nâng lên 1.000 tỷ đồng, sau đó tăng lên 1.500 tỷ đồng năm 2023 và 5.000 tỷ đồng năm 2024. Đến năm 2025, vốn điều lệ tiếp tục được nâng lên 7.500 tỷ đồng.