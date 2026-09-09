Báo lãi sai lệch, Tập đoàn Điện Quang (DQC) bị xử phạt 150 triệu đồng

Ngày 9/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 498/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Điện Quang (HoSE: DQC).

Theo quyết định, Điện Quang bị phạt 150 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin sai lệch theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 306/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, công ty công bố sai chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2025.

Trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, Tập đoàn Điện Quang công bố LNST năm 2025 đạt hơn 11,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, chỉ tiêu này chỉ còn khoảng 4,87 tỷ đồng.

Bên cạnh khoản tiền phạt, Tập đoàn Điện Quang còn bị buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin sai lệch theo quy định.

Ở diễn biến kinh doanh mới nhất, theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2026 đã được soát xét, Tập đoàn Điện Quang ghi nhận 565,4 tỷ đồng doanh thu thuần, con số này tăng mạnh so với mức 357,8 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025, tương đương tăng hơn 200 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Tập đoàn Điện Quang báo lợi nhuận sau thuế 14,2 tỷ đồng, gần gấp đôi mức 7,2 tỷ đồng đạt được trong nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, bên cạnh những con số tăng trưởng, báo cáo soát xét cũng đưa ra một số nội dung đáng lưu ý liên quan đến chất lượng tài sản và khả năng thu hồi các khoản đầu tư, công nợ của tập đoàn.

Theo các thuyết minh tại mục V.2 và V.6 của Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, tại ngày 30/6/2026, Công ty TNHH MTV Công nghệ cao Điện Quang, một công ty con của Tập đoàn Điện Quang, đang trích lập dự phòng tổn thất 100% đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn Xelex. Tập đoàn Điện Quang đánh giá khoản đầu tư này không có khả năng thu hồi.

Một điểm đáng chú ý khác là trong 6 tháng đầu năm 2026, Điện Quang đã xử lý tài chính các khoản phải thu khó đòi với tổng giá trị gần 89,56 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đã trích lập trong các năm trước.

Các khoản phải thu này liên quan đến Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nhựa Bình An, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tín Phát Plastic và Công ty TNHH Tăng Tốc.

Việc xử lý được thực hiện sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2026 ngày 18/4/2026.

Đáng chú ý, đây là những khoản công nợ đã được doanh nghiệp trích lập dự phòng từ các năm trước. Việc xử lý tài chính giúp Tập đoàn Điện Quang loại khỏi sổ sách những khoản phải thu được đánh giá khó có khả năng thu hồi, song đồng thời cho thấy áp lực đối với chất lượng các khoản phải thu của doanh nghiệp.

Cũng trong ngày 9/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 501/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Signo Land số tiền 85 triệu đồng.

Nguyên nhân là doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với hàng loạt tài liệu.

Các tài liệu bị chậm công bố gồm báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; báo cáo về tình hình sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán; thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp trong các kỳ tương ứng.

Signo Land cũng chậm công bố thông tin liên quan đến tình hình thanh toán gốc, lãi của trái phiếu SNLCH2123001 tại ngày đáo hạn và việc hoàn tất mua lại trước hạn mã trái phiếu này.