Cổ phiếu DN sở hữu loạt công viên giải trí khổng lồ, rộng gấp 14 lần Disneyland Park tại Paris tăng "bốc đầu"

Cổ phiếu VPL của CTCP Vinpearl bất ngờ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/9. Có thời điểm mã này tăng kịch trần lên 88.200 đồng/cp, trước khi thu hẹp đà tăng và đóng cửa tại 85.900 đồng/cp, tương ứng mức tăng hơn 4%.

Đây đã là phiên tăng thứ 4 liên tiếp của VPL, qua đó đưa thị giá cổ phiếu lên vùng cao nhất trong hơn 2 tháng. Vốn hóa thị trường đat 154.000 tỷ đồng.

Được biết, Vinpearl là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, hoạt động trong các lĩnh vực nghỉ dưỡng, khách sạn và vui chơi giải trí.

Một trong những mảng kinh doanh đáng chú ý của doanh nghiệp là hệ thống VinWonders.

Theo báo cáo của Chứng khoán VNDirect, tính đến cuối năm 2025, Vinpearl sở hữu và kiểm soát 8 cơ sở VinWonders với tổng diện tích khoảng 681 ha. Đối với những cơ sở không trực tiếp sở hữu, doanh nghiệp có thể tham gia dưới hình thức quản lý vận hành và ghi nhận phí quản lý.

Tổng diện tích gần gấp 14 lần Disneyland Park tại Paris

Để hình dung về độ lớn, tổng diện tích khoảng 681 ha của 8 cơ sở VinWonders mà Vinpearl sở hữu tương đương gần 14 lần diện tích Disneyland Park tại Paris.

Disneyland Park, một trong hai công viên chủ đề thuộc Disneyland Paris, có diện tích khoảng 50 ha. Công viên này khai trương năm 1992 và hiện có 36 điểm tham quan.

Quy mô VinWonders dự kiến còn tiếp tục mở rộng. Báo cáo mới đây của VNDirect cho biết, Vinpearl đang chuẩn bị bổ sung thêm 3 VinWonders với tổng diện tích khoảng 208 ha, gồm VinWonders Mỹ Lâm - Tuyên Quang rộng 5,4 ha, VinWonders Hạ Long Xanh rộng 81 ha và VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha. ﻿Riêng hai dự án tại Cần Giờ và Hạ Long Xanh đã có tổng diện tích 203 ha..

Bộ phận phân tích kỳ vọng đây sẽ là hai động lực đáng chú ý đối với mảng vui chơi giải trí của Vinpearl trong những năm tới. Công ty chứng khoán này dự báo VinWonders Cần Giờ và Hạ Long Xanh có thể đón lần lượt khoảng 6 triệu và 12,5 triệu lượt khách trong giai đoạn 2027-2028.

VinWonders mang về hơn 1.500 tỷ đồng chỉ trong quý 2

Diễn biến tích cực của cổ phiếu VPL cũng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Vinpearl cải thiện mạnh trong nửa đầu năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, 6 tháng đầu năm 2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần 6.795 tỷ đồng, trong đó doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.140 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ , qua đó doanh nghiệp hoàn thành khoảng 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Riêng mảng VinWonders tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong quý 2, hoạt động vui chơi giải trí mang về 1.561 tỷ đồng doanh thu, tăng 26% so với cùng kỳ. Toàn hệ thống đón khoảng 3,3 triệu lượt khách trong mùa cao điểm hè, trong khi mức chi tiêu bình quân trên mỗi khách cũng được cải thiện.

Mảng khách sạn và khu nghỉ dưỡng cũng ghi nhận doanh thu quý 2 đạt 1.596 tỷ đồng. Công suất phòng bình quân tại hệ thống khách sạn do Vinpearl sở hữu và quản lý vận hành đạt khoảng 63%. Động lực tăng trưởng nổi bật đến từ tổ hợp tại Nha Trang, nơi doanh thu tăng 51% nhờ nhu cầu du lịch cao trong mùa hè.

Tính đến cuối tháng 6/2026, Vinpearl sở hữu 119.200 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 37% so với cuối năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt khoảng 45.300 tỷ đồng, tăng 24%.