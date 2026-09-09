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Nhóm CII nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 13% vốn

| | Thị trường chứng khoán

Sau khi CII mua vào 360.000 cổ phiếu và CII Invest mua thêm 190.000 cổ phiếu PC1, nhóm CII đã tăng tỷ lệ sở hữu vốn lên mức 13,01%.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII, sàn HoSE) vừa có báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (MCK: PC1, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 8/9/2026 vừa qua, CII đã mua vào 360.000 cổ phiếu PC1 nhằm mục đích đầu tư. Qua đó, tăng sở hữu từ 23,13 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,62%) lên 23,49 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,71%).

Cùng chiều diễn biến, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest)- công ty con của CII cũng đã mua vào 190.000 cổ phiếu PC1 trong phiên ngày 8/9/2026.

Nhóm CII nâng sở hữu tại PC1 lên hơn 13% vốn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: PC1

Sau giao dịch, CII Invest đã tăng sở hữu từ 29,83 triệu cổ phiếu lên 30,02 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,25% lên 7,3% vốn tại PC1.

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm CII đã nâng sở hữu lên mức 53,51 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu 13,01% vốn.

Trong một diễn biến khác, mới đây PC1 đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.206 tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 477,6 tỷ đồng, tăng 54,2%.

Theo giải trình của PC1, lợi nhuận sau thuế tăng chủ yếu do lĩnh vực bất động sản dân dụng ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ dự án Tháp Vàng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Bên cạnh đó, các công ty con thực hiện phân phối cổ tức, lợi nhuận cao hơn so với cùng kỳ và biến động lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá trong kỳ có tác động tích cực đến lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PC1 tăng nhẹ so với đầu năm, lên mức gần 24.846 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 36,5% tổng tài sản với hơn 9.078,3 tỷ đồng; hàng tồn kho hơn 1.685 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn gần 2.132,7 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức hơn 15.719,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, PC1 vay và nợ thuê tài chính hơn 12.216 tỷ đồng, chiếm 77,7% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
PC1, cii

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