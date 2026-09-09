Cổ phiếu công ty chứng khoán giảm 14% ngày đầu chào sàn

Phiên giao dịch ngày 9/9 đánh dấu ngày đầu tiên 750 triệu cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Kafi chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã KAI. Giá tham chiếu trong phiên chào sàn được xác định ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng định giá doanh nghiệp khoảng 11.250 tỷ đồng.

Diễn biến của KAI trong ngày đầu tiên khá đáng chú ý. Cổ phiếu mở cửa tại mức giá trần 21.000 đồng/cổ phiếu, cao hơn 40% so với tham chiếu. Tuy nhiên, mức giá này không được duy trì lâu khi áp lực bán nhanh chóng xuất hiện, kéo thị giá KAI đảo chiều giảm sâu.

Chốt phiên 9/9, KAI dừng tại 12.900 đồng/cổ phiếu, giảm 14% so với giá tham chiếu. Khối lương giao dịch đạt 548 nghìn đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 7,1 tỷ đồng.

Vốn hóa Chứng khoán Kafi còn khoảng 9.675 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 1.575 tỷ đồng so với mức định giá tại giá tham chiếu đầu ngày.

Dư nợ margin gần 11.700 tỷ đồng

Kafi có tiền thân là Chứng khoán Hoàng Gia, được thành lập từ năm 2006 với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Sau một số lần thay đổi tên và cơ cấu hoạt động, doanh nghiệp mang tên Chứng khoán Kafi từ tháng 8/2022 và bước vào giai đoạn tăng vốn mạnh những năm gần đây. Vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng cuối năm 2023 đã tăng lên 7.500 tỷ đồng trong năm 2025.

Tại ngày 16/7/2026, Kafi có 141 cổ đông. Cổ đông lớn duy nhất là Gentle Sun Investments Limited, nắm giữ 150 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ. 80% số cổ phần còn lại thuộc sở hữu của 140 cổ đông trong nước.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản công ty đạt hơn 26.111 tỷ đồng. Các khoản cho vay đạt gần 11.702 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ ở mức khoảng 11.675 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2026, Chứng khoán Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động hơn 2.023 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 370 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 295 tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Năm 2026, Kafi đặt mục tiêu doanh thu thuần 6.462 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.050 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 840 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, công ty mới hoàn thành khoảng 35% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Kafi đồng thời đang lên kế hoạch tiếp tục tăng vốn. Doanh nghiệp dự kiến chào bán 125 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cổ phiếu, đúng bằng mức giá tham chiếu trong phiên chào sàn UPCoM. Nếu thành công, đợt chào bán có thể mang về tối thiểu 1.875 tỷ đồng, trong đó khoảng 1.312,5 tỷ đồng dự kiến được bổ sung cho hoạt động cho vay margin và 562,5 tỷ đồng dành cho tự doanh.

Bên cạnh đó, Kafi dự kiến phát hành 3,75 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất cả hai phương án, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 7.500 tỷ đồng lên 8.787,5 tỷ đồng.