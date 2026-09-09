Phiên 9/9: Một cổ phiếu VN30 bị khối ngoại "xả" gần 300 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam đảo chiều giảm điểm vào cuối phiên 9/9 sau những nỗ lực tăng giá trước đó. Khép lại phiên giao dịch, VN-Index giảm 3,3 điểm xuống 1.827 điểm. Giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt vỏn vẹn 12.330 tỷ đồng.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 282 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể: ﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 268 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu HPG với giá trị khoảng 235 tỷ đồng. Theo sau là HDB và TCB với giá trị lần lượt 109 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. FPT cũng được mua ròng khoảng 105 tỷ đồng, trong khi VPL đứng tiếp theo với 62 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với khoảng 292 tỷ đồng. Khối ngoại cũng bán ròng VIC và VCB lần lượt 118 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. Hai cổ phiếu ngân hàng SHB và STB bị bán ròng khoảng 65 tỷ đồng và 58 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất KSF với khoảng 3 tỷ đồng, tiếp đến là NTP với hơn 2 tỷ đồng và DXP gần 1 tỷ đồng. C69 và NVB cùng được mua ròng khoảng 0,1 tỷ đồng.

Chiều bán ròng, IDC dẫn đầu với khoảng 10 tỷ đồng, theo sau là CEO với gần 6 tỷ đồng. SHS bị bán ròng gần 2 tỷ đồng, trong khi PIA và PVS lần lượt bị rút ròng khoảng 1 tỷ đồng và 0,7 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên UPCoM, khối ngoại bán ròng gần 1 tỷ đồng

Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất OIL với khoảng 4 tỷ đồng. MSR đứng thứ hai với hơn 3 tỷ đồng, tiếp đến là QNS và TVN với lần lượt hơn 2 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng. ABB cũng được mua ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV bị bán ròng mạnh nhất với hơn 2 tỷ đồng. Các mã DDV, PAT và WSB cùng bị bán ròng khoảng 0,1 tỷ đồng. Ảnh nguồn chỉ hiển thị 4 mã bán ròng trên UPCoM nên mình không tự bổ sung mã thứ 5.