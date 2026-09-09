Một đại gia dầu khí "chơi lớn" trả hơn 6.000 tỷ đồng tiền cổ tức

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, mã: GAS) mới đây công bố Nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2025 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng).

PV Gas dự kiến chi khoảng 6.032 tỷ đồng thanh toán cổ tức đợt này, công ty cho biết thời gian chi trả từ 9/9/2026 đến 20/11/2026. Đây là phương án đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vừa qua.

Về hoạt động kinh doanh, PV GAS ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực trong 7 tháng đầu năm 2026. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 95.300 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế vượt 12.600 tỷ đồng, tăng 20%.

Riêng trong nửa đầu năm, PV GAS đạt gần 81.269 tỷ đồng doanh thu và khoảng 11.208 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng gần 46% và hơn 19% so với cùng kỳ. Sang tháng 7, doanh nghiệp ghi nhận thêm 14.031 tỷ đồng doanh thu và 1.392 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Năm 2026, PV GAS đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.000 tỷ đồng. Với kết quả sau 7 tháng, lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đã vượt khoảng 12,5% mục tiêu năm.

Trong nửa cuối năm, PV GAS dự kiến tiếp tục triển khai các dự án hạ tầng LNG, trong đó có kế hoạch nâng công suất kho LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn mỗi năm.

Doanh nghiệp cho biết hoạt động kinh doanh nửa cuối năm có thể chịu ảnh hưởng từ xu hướng giảm của giá dầu, nhu cầu tiêu thụ khí thấp hơn trong mùa mưa và sự phục hồi chậm của mảng kinh doanh quốc tế.

PV GAS hiện là doanh nghiệp dầu khí có vốn hóa lớn nhất trong nhóm công ty niêm yết thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Trên thị trường, cổ phiếu GAS chốt phiên 9/9 tại mốc 85.700 đồng/cp, tương ứng tăng 1,6% so với phiên liền trước. ﻿Vốn hóa thị trường đạt gần 207.000 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, PV GAS vừa công bố thông tin về việc doanh nghiệp không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng.

Theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/8/2026, PV GAS có 24.743 cổ đông, nắm giữ tổng cộng khoảng 2,4 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, số cổ phiếu có quyền biểu quyết thuộc sở hữu của các cổ đông không phải cổ đông lớn chỉ đạt hơn 102 triệu đơn vị, tương đương 4,24%.

Trong khi đó, quy định hiện hành yêu cầu tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết phải do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ. Như vậy, cơ cấu sở hữu hiện tại khiến PV GAS không đáp ứng tiêu chí này.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ tỷ lệ sở hữu áp đảo của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), hiện nắm khoảng 95,76% vốn tại PV GAS.

Doanh nghiệp cho biết trong thời hạn một năm kể từ thời điểm không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng, PV GAS vẫn tiếp tục thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp đại chúng.