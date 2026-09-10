Cổ phiếu DGW “tím lịm”, tân binh KAI “bốc hơi” gần 19% chỉ sau 2 phiên

Thị trường chứng khoán trong nước trải qua một phiên giao dịch đầy rung lắc khi lực bán chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian. Dòng tiền chỉ cải thiện vào cuối phiên chiều, nhưng một nhịp bán mạnh bất ngờ trong những phút cuối đã khiến chỉ số đảo chiều nhanh chóng.

Trước đó, chứng khoán Mỹ giảm phiên thứ ba liên tiếp trong ngày 9/9. Áp lực chủ yếu đến từ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng mạnh, trong khi giá dầu Brent vượt 101 USD/thùng. Những lo ngại về thâm hụt ngân sách và nguy cơ lạm phát quay trở lại trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Ảnh hưởng từ diễn biến quốc tế, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa trong sắc đỏ. Áp lực bán áp đảo khiến VN-Index có thời điểm chịu sức ép đáng kể.

Mọi thứ thay đổi ở phiên chiều, khi lực cầu bất ngờ quay trở lại giúp chỉ số chính vượt lên trên tham chiếu.

Kết phiên 10/9, VN-Index tăng 2,11 điểm lên 1.829,23 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo ngại khi tổng giá trị giao dịch trên HoSE chỉ đạt gần 13.500 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với phiên trước.

Độ rộng thị trường cũng nghiêng về phía tiêu cực với 161 mã giảm giá, trong đó có một mã giảm sàn, trong khi chỉ 144 mã tăng giá, gồm 5 mã tăng trần.

Ở nhóm vốn hóa lớn, VHM tăng 1,39% lên 73.100 đồng, trở thành cổ phiếu đóng góp tích cực nhất cho VN-Index. Theo sau là các mã FPT tăng 2,9%, STB tăng 1,69%, MWG tăng 1,82%, SSB tăng 1,69%, VPI tăng 4,6% và VPB tăng 0,36%.

Giữa bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm, cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số (Digiworld) trở thành tâm điểm đáng chú ý khi dòng tiền bất ngờ đổ mạnh vào cổ phiếu này.

Kết phiên, giá cổ phiếu DGW tăng hết biên độ 6,93%, lên 44.750 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 5 triệu cổ phiếu, cao hơn 5 lần so với phiên giao dịch trước.

Với cú bứt phá này, vốn hóa thị trường của Digiworld được nâng lên khoảng 9.897 tỷ đồng.

Cổ phiếu DGW trở thành điểm sáng gây chú mạnh trên thị trường trong phiên 10/9.

Đà tăng mạnh của DGW diễn ra ngay sau khi Hội đồng quản trị Digiworld ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐQT ngày 9/9/2026, thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi công ty hoàn tất phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước đó, Digiworld đã phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 0,995% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Theo danh sách công bố, 105 cán bộ, nhân viên được mua cổ phiếu trong đợt phát hành này. Trong đó, bà Đặng Kiện Phương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Digiworld, được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Số cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Qua đó, Digiworld thu về 22 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ từ hơn 2.213 tỷ đồng lên khoảng 2.235 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại cũng góp phần tạo lực cầu cho DGW khi mua ròng cổ phiếu này với giá trị khoảng 84,81 tỷ đồng trong phiên.

Không chỉ DGW, một số nhóm cổ phiếu cũng ghi nhận diễn biến tích cực.

Nhóm cổ phiếu “họ” Gelex đồng loạt lấy lại đà tăng, với GEE tăng 1,59%, GEX tăng 1,83%, GEL tăng 2,18%, VGC tăng 2,47% và EIB tăng 0,6%.

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí và phân bón lại không duy trì được đà hưng phấn bất chấp giá dầu thế giới vượt 100 USD/thùng trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Loạt mã giảm giá, với: GAS giảm 1,28%, trong khi BSR, PLX, PVD, DCM, DPM, BFC... đồng loạt giao dịch trong sắc đỏ. Một số cổ phiếu đi ngược xu hướng gồm PVT tăng 3,57%, PVP tăng 0,53% và DGC tăng 0,86%.

Nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực bán, trong đó NVL giảm 1,15%, VPL giảm 2,21%, BCM giảm 1,45%, NLG giảm 1,78%, HVN giảm 2,05%, CII giảm 2,09% và LPS giảm 1,73%.

Trên UPCoM, cổ phiếu KAI của Chứng khoán Kafi tiếp tục gây chú ý khi có phiên giảm thứ hai liên tiếp kể từ khi lên sàn.

Kết phiên, giá cổ phiếu KAI giảm 5,38% xuống 12.300 đồng/cổ phiếu, với hơn 210.000 đơn vị được khớp lệnh.

Trong phiên chào sàn UPCoM trước đó, KAI đã giảm tới 14% so với giá tham chiếu, xuống 12.900 đồng/cổ phiếu.

Tân binh sàn HoSE, cổ phiếu KAI "lao dốc" thẳng đứng phiên thứ 2 liên tiếp.

Như vậy, chỉ sau hai phiên giao dịch, thị giá KAI đã giảm gần 19%, tương ứng mất 2.800 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa thị trường của Chứng khoán Kafi cũng bị thổi bay hơn 2.000 tỷ đồng.

Một điểm sáng khác của phiên giao dịch là việc nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại mua ròng với giá trị hơn 400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, khối ngoại bất ngờ giải ngân mạnh vào VIC với giá trị mua ròng hơn 248 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với 219,79 tỷ đồng, SBT 96,23 tỷ đồng và DGW 84,81 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu bị khối ngoại bán mạnh nhất với giá trị hơn 290 tỷ đồng. CTG bị bán ròng 74,06 tỷ đồng, HDB 39,25 tỷ đồng, VND 37,97 tỷ đồng và MBB 24,64 tỷ đồng.