PV Gas sắp chi hơn 6.000 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas, MCK: GAS, sàn HoSE) vừa có thông báo về ngày 23/9/2026 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.

Cụ thể, PV Gas sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.500 đồng.

Với hơn 2,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, PV Gas sẽ phải chi khoảng gần 6.032,4 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức lần này. Ngày thực hiện thanh toán là 20/11/2026.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang sở hữu hơn 2,2 tỷ cổ phiếu GAS (tỷ lệ 95,76%), dự kiến sẽ thu về gần 5.608,5 tỷ đồng cổ tức từ PV Gas.

Ảnh minh họa: GAS

Trong một diễn biến khác, trước đó PV Gas đã công bố thông tin về việc không còn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng.

Lý do là doanh nghiệp không đảm bảo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Tại ngày 14/8/2026, PV Gas có tổng cộng 24.743 cổ đông sở hữu 2,41 tỷ cổ phiếu. Trong đó, các cổ đông nhỏ lẻ chỉ nắm giữ 102,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,24% vốn điều lệ.

Ngày 14/8/2026, GAS đã chốt danh sách cổ đông để triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 14/9/2026 bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các tờ trình liên quan đến công tác nhân sự của PV Gas theo giới thiệu của cổ đông lớn.

PV Gas giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Tổng Giám đốc quyết định/thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự cuộc họp, thay đổi thời gian tổ chức cuộc họp (nếu cần thiết) và các nội dung khác có liên quan phù hợp tình hình thực tế, các quy định của pháp luật và công ty.

Về tình hình kinh doanh, Theo BCTC hợp nhất giữa niên độ đã soát xét 6 tháng đầu năm 2026, PV Gas đạt doanh thu gần 81.270 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 9.025 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 19% so với cùng kỳ năm 2025.

Giải trình về chênh lệch lợi nhuận, GAS cho biết, nguyên nhân đến từ việc giá dầu Brent bình quân 6 tháng đầu năm tăng 29% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản lượng khí khô nội địa tiêu thụ giảm 3% cùng với sản lượng LPG tiêu thụ giảm 25% so với cùng kỳ năm trước.