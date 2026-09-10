Đại gia Việt "phát quà" đúng ngày iPhone 18 ra mắt

Cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số (Digiworld) khép lại phiên giao dịch 10/9 với diễn biến tích cực. Thị giá tăng hết biên độ và đóng cửa tại mức 44.750 đồng/cp, qua đó đưa vốn hóa doanh nghiệp lên gần 9.900 tỷ đồng. Đây cũng là vùng giá cao nhất của cổ phiếu này trong gần 5 tháng qua.

Đà bứt phá của cổ phiếu này diễn ra trong bối cảnh tâm điểm thị trường công nghệ hướng về sự kiện Apple ra mắt dòng iPhone 18.

Đây không phải lần đầu tiên cổ phiếu DGW nhận được sự quan tâm mỗi khi Apple giới thiệu sản phẩm mới. Với vai trò là một trong những nhà phân phối lớn các sản phẩm công nghệ tại Việt Nam, trong đó có các thiết bị Apple, Digiworld thường được nhà đầu tư đưa vào nhóm cổ phiếu hưởng lợi khi chu kỳ nâng cấp iPhone bước vào giai đoạn cao điểm.

Thực tế, câu chuyện iPhone mới ra mắt thường tạo kỳ vọng về sự gia tăng nhu cầu đối với các sản phẩm điện thoại cao cấp, từ đó hỗ trợ triển vọng doanh thu của các doanh nghiệp trong chuỗi phân phối. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi thực tế còn phụ thuộc vào sức mua, chính sách giá, nguồn cung và khả năng cạnh tranh giữa các kênh bán lẻ.

Với Digiworld, mảng điện thoại di động hiện là một trong những trụ cột kinh doanh quan trọng. Doanh nghiệp đang duy trì quan hệ hợp tác với Apple trong hoạt động phân phối sản phẩm tại Việt Nam, bên cạnh nhiều thương hiệu công nghệ lớn khác.

Trước đó, kết quả kinh doanh của DGW cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Trong quý 2/2026, doanh nghiệp đạt doanh thu hơn 7.273 tỷ đồng, tăng gần 27% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 309 tỷ đồng, tăng hơn 167%. Đây là mức lãi ròng theo quý cao thứ 2 trong lịch sử hoạt động của công ty, chỉ thấp hơn đôi chút so với quý 4/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Digiworld đạt gần 15.800 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 40%, trong khi lãi ròng đạt 509 tỷ đồng, tăng 130%. Với kết quả này, công ty đã thực hiện khoảng 50% kế hoạch doanh thu và 77% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Ngoài yếu tố kinh doanh, DGW gần đây còn nhận được sự chú ý khi tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT Đoàn Hồng Việt hoàn tất mua thêm 2 triệu cổ phiếu, nâng tỷ lệ sở hữu lên hơn 32% vốn điều lệ.