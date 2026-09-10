Điều gì khiến SACOMBANK vượt đỉnh lịch sử?

Cổ phiếu STB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK) tiếp tục thu hút sự chú ý khi nối dài đà tăng và thiết lập mức giá cao nhất lịch sử. Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng 10/9, STB tăng 2,5% lên 78.600 đồng/cổ phiếu, qua đó vượt mức đỉnh 77.300 đồng/cp vừa thiết lập vào cuối tuần trước để leo lên đỉnh cao mới. Vốn hóa thị trường xấp xỉ 148.178 tỷ đồng.

Tính từ cuối tháng 3/2026 đến nay, thị giá STB đã tăng khoảng 31%. Dù giá cổ phiếu đi lên, thanh khoản gần đây có xu hướng hạ nhiệt khi khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên đạt gần 3,2 triệu đơn vị mỗi phiên. Riêng trong phiên sáng 10/9, gần 1,6 triệu cổ phiếu STB được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 121 tỷ đồng.

Đáng chú ý, STB tăng giá trong bối cảnh phần lớn thị trường chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index có thời điểm giảm hơn 10 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và tạm dừng tại vùng 1.826 điểm vào giờ nghỉ trưa. Trong rổ VN30, STB là cổ phiếu tăng mạnh nhất, đồng thời nằm trong nhóm 5 mã đóng góp tích cực nhất cho VN-Index.

Diễn biến tích cực của thị giá STB phần nào trái ngược với xu hướng lợi nhuận ngắn hạn của SACOMBANK. Trong quý 2/2026, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế 2.030 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 4.136 tỷ đồng, giảm khoảng một nửa so với cùng kỳ, song vẫn hoàn thành 51,1% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm đến từ việc SACOMBANK mạnh tay tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Riêng quý 2, ngân hàng dành 5.095 tỷ đồng cho dự phòng, gấp khoảng 5,6 lần cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm, chi phí dự phòng lên tới 7.119 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 1.100 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Việc gia tăng bộ đệm dự phòng khiến lợi nhuận ngắn hạn chịu sức ép, nhưng cũng diễn ra trong giai đoạn SACOMBANKtiếp tục xử lý các vấn đề về chất lượng tài sản và hoàn thiện quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm. Đây cũng là một trong những câu chuyện được nhà đầu tư theo dõi sát khi đánh giá triển vọng dài hạn của ngân hàng.

Cho cả năm 2026, SACOMBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 8.100 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 1,01 triệu tỷ đồng, trong khi tổng huy động vốn và dư nợ tín dụng lần lượt hướng tới 921.300 tỷ đồng và 699.400 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 10%, 10% và 12% so với cuối năm trước.

Song song với hoạt động kinh doanh, SACOMBANK cũng bước vào giai đoạn có nhiều thay đổi về thương hiệu và bộ máy quản trị. Từ ngày 1/6/2026, ngân hàng chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc. Tên giao dịch Sacombank và mã chứng khoán STB vẫn được giữ nguyên.

Việc đổi tên diễn ra trong quá trình ngân hàng tái định vị thương hiệu, đồng thời kiện toàn hoạt động sau nhiều năm thực hiện đề án tái cơ cấu. Trước đó, SACOMBANK cũng có những thay đổi đáng chú ý ở cấp lãnh đạo.

HĐQT hiện có 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thụy giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT từ sau Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức cuối tháng 4 năm nay. Ông Thụy gia nhập vào cuối tháng 12/2025 với vị trí Quyền Tổng giám đốc, trước khi chính thức đảm nhiệm chức Tổng giám đốc vào đầu tháng 3/2026 và sau đó tham gia HĐQT.