FPT công bố văn bản quan trọng, cổ phiếu lên cao nhất 3 tháng

CTCP FPT (mã: FPT) mới đây thông báo 22/9 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng.

Theo kế hoạch, FPT dự kiến phát hành hơn 171 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau phát hành, vốn điều lệ của FPT sẽ tăng từ hơn 17.143 tỷ đồng lên gần 18.858 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, FPT ghi nhận doanh thu 26.269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 5.714 tỷ đồng, lần lượt tăng 12,6% và 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.055 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%, EPS đạt 2.967 đồng/cổ phiếu, tăng trưởng 13,4% so với năm trước.

Khối Công nghệ (bao gồm Dịch vụ CNTT trong nước và Dịch vụ CNTT nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 88% doanh thu và 58% lợi nhuận trước thuế của toàn Tập đoàn, tương đương 23.138 tỷ đồng và 3.314 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15,0% và 16,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, doanh thu mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì tăng trưởng 13,4%, đạt 18.902 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản với mức tăng trưởng đạt 24,4% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu ký mới của mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài đạt 26.338 tỷ đồng, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ, cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực. Khẳng định vị thế là công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp toàn cầu, FPT liên tục thắng thầu 14 dự án lớn (trên 10 triệu USD mỗi dự án), tăng 27,3% so với cùng kỳ.

Trên thị trường, cổ phiếu FPT đang hồi phục trở lại sau khi về vùng đáy hồi cuối tháng 7. Trong phiên sáng 10/9, có thời điểm, thị giá FPT tiến lên mốc 74.200 đồng/cp (tăng 2% so với phiên trước). Đây cũng là vùng giá ﻿cao nhất trong vòng 3 tháng trở lại đây. Vốn hóa thị trường tương ứng đạt 126.500 tỷ đồng.