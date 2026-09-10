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Created Future gom thêm cổ phiếu của Digiworld

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Created Future đã mua vào thành công 2 triệu DGW trong khoảng thời gian 13/8/2026 đến 10/9/2026 theo phương thức khớp lệnh nhằm mục đích tăng tỷ lệ nắm giữ.

Created Future gom thêm cổ phiếu của Digiworld- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: DGW

Công ty CP Created Future (Created Future) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) và Công ty CP Thế giới Số (Digiworld, MCK: DGW, sàn HoSE) về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Cụ thể, trong khoảng thời gian 13/8/2026 đến 10/9/2026, Created Future đã mua vào thành công 2 triệu DGW theo phương thức khớp lệnh.

Theo đăng ký giao dịch trước đó, mục đích mua cổ phiếu là để tăng tỷ lệ nắm giữ. Sau giao dịch, Created Future đã nâng sở hữu từ hơn 69,6 triệu cổ phiếu DGW, tương ứng 31,47% lên hơn 71,6 triệu cổ phiếu DGW (tương ứng 32,38%).

Được biết, ông Đoàn Hồng Việt hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Created Future và Digiworld. Ngoài ra, bà Tô Hồng Trang- Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Digiworld, đang giữ vị trí Tổng Giám đốc Created Future.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Digiworld đã ban hành Nghị quyết số 34/2026/NQ-HĐQT ngày 9/9/2026 thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trước đó, Digiworld đã phát hành 2,2 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương ứng tỷ lệ 0,995% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo danh sách được công bố trước đó, sẽ có 105 cán bộ, nhân viên dự kiến được mua cổ phiếu ESOP đợt này. Trong đó, bà Đặng Kiện Phương- Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty được mua nhiều nhất với 180.000 cổ phiếu.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Digiworld thu về 22 tỷ đồng. Sau khi phát hành ESOP, vốn điều lệ của Digiworld tăng từ hơn 2.213 tỷ đồng lên 2.235 tỷ đồng.

Theo PV

An ninh tiền tệ

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