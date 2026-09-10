Quỹ mở hưởng lợi khi thị trường chứng khoán bật tăng

Nhiều quỹ mở tiếp tục ghi nhận mức sinh lời tích cực

VN-Index tăng 5,6% trong tháng 8/2026, với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Cùng với đà hồi phục của VN-Index, nhiều quỹ mở cổ phiếu cũng ghi nhận hiệu suất cải thiện đáng kể.

Dữ liệu từ Fmarket cho thấy, tính đến ngày 28/8/2026, nhiều quỹ mở cổ phiếu ghi nhận mức tăng trên 10% chỉ trong một tháng. Dẫn đầu là VINACAPITAL-VEOF với lợi nhuận 13,41%, tiếp đến là VLGF với 13,09%. Các quỹ ABEF, VCBF-BCF, VINACAPITAL-VESAF, VCBF-MGF, KDEF, VINACAPITAL-VMEEF, MAFEQI và UVEEF đạt lợi nhuận từ 10,18% đến 12,92%.

Nhiều quỹ mở đạt lợi nhuận trên 10% chỉ trong 1 tháng. Ảnh: Fmarket

Điểm chung của nhóm quỹ dẫn đầu là duy trì tỷ trọng cổ phiếu cao, trong đó tập trung đáng kể vào các doanh nghiệp vốn hóa lớn và những nhóm ngành có vai trò dẫn dắt thị trường. Báo cáo danh mục tháng 7/2026, nhiều quỹ cùng phân bổ tỷ trọng đáng kể vào nhóm ngân hàng như MBB, CTG, VCB, STB, HDB, bên cạnh các cổ phiếu vốn hóa lớn như HPG và MWG. Đây cũng là những nhóm cổ phiếu có diễn biến tích cực trong nhịp hồi phục của thị trường tháng 8.

Tuy nhiên, hiệu suất trong một tháng chỉ phản ánh một nhịp tăng ngắn hạn. Hiệu quả quỹ mở cần được đánh giá ở khung thời gian dài hơn, bao gồm cả những giai đoạn thị trường tăng trưởng và điều chỉnh.

Dữ liệu Fmarket cho thấy, nhiều quỹ mở tiếp tục ghi nhận mức sinh lời tích cực trong khung thời gian 3 năm. Giai đoạn 28/08/2023 – 28/08/2026, BVFED và MAGEF dẫn đầu với mức tăng lần lượt 57,22% và 52,18%. Các quỹ DCDS, VCBF-BCF, MBVF, BMFF, VCBF-TBF, VINACAPITAL-VMEEF, UVEEF và VCBF-MGF cũng ghi nhận lợi nhuận từ 41-50,85% trong cùng giai đoạn.

Các quỹ duy trì mức sinh lời kép bình quân khoảng 12-16%/năm, giai đoạn 3 năm

Cơ hội vẫn nằm ở tăng trưởng lợi nhuận và định giá

Đà hồi phục diễn ra trong bối cảnh nền tảng doanh nghiệp tiếp tục cải thiện. Tính đến ngày 28/8, có 1.134/1.522 doanh nghiệp, đại diện 99,6% vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh. Doanh thu toàn thị trường tăng khoảng 36,5%, trong khi lợi nhuận tăng hơn 50%.

Trong khi đó, P/E của VN-Index hiện ở khoảng 12,5 lần và chỉ còn khoảng 10,6 lần nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu Vingroup. Mặt bằng định giá này đang mở ra dư địa đáng chú ý ở nhiều cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, trong đó có những doanh nghiệp đang nằm trong danh mục của các quỹ đầu tư.

Sự chiết khấu của thị trường chung cũng phản ánh trực tiếp vào định giá danh mục của các quỹ mở. Dữ liệu tính đến ngày 4/9/2026 cho thấy, có tới 19/33 danh mục cổ phiếu của các quỹ cổ phiếu trên Fmarket đang sở hữu mức P/E thấp hơn P/E của VN-Index.

Trong đó, BVPF có P/E thấp nhất ở mức 7,81 lần; tiếp đến là TBLF (8,89 lần), TCGF (9,51 lần) và VINACAPITAL-VMEEF (9,71 lần). Ngay cả các quỹ dẫn đầu hiệu suất tháng 8 như ABEF, VCBF-BCF, VINACAPITAL-VESAF, VCBF-MGF cũng duy trì P/E danh mục thấp hơn so với P/E của thị trường.

Danh mục cổ phiếu của nhiều quỹ mở đang thấp hơn VN-Index. Ảnh: Fmarket

Lý giải sự "lệch pha" giữa tăng trưởng lợi nhuận và mặt bằng định giá, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư cấp cao VinaCapital cho rằng, thị trường hiện tại không hẳn đang đối mặt với một thông tin xấu cụ thể hay một biến cố tiêu cực rõ ràng. Vấn đề cốt lõi nằm ở tâm lý nhà đầu tư đang suy yếu, cộng với mặt bằng lãi suất đã tăng đáng kể trong thời gian qua. Nhiều doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, không có sự cố riêng, nhưng cổ phiếu vẫn giảm sâu chỉ vì niềm tin chung trên thị trường kém đi.

Bên cạnh đà tăng trưởng lợi nhuận, tiến trình nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực thu hút dòng vốn quốc tế. Với nhà đầu tư dài hạn, điều quan trọng là duy trì sự kiên nhẫn để chờ đợi những cải thiện này được phản ánh vào giá tài sản.

Thực tế lịch sử từ dữ liệu Fmarket qua các giai đoạn biến động lớn (COVID-19, sự kiện Vạn Thịnh Phát, cú sốc thuế quan) cho thấy, nhóm quỹ mở cổ phiếu dẫn đầu như VINACAPITAL-VESAF, VINACAPITAL-VEOF, SSISCA, DCDS hay VCBF-BCF đều có những giai đoạn phục hồi mạnh, với mức tăng từ 35% đến hơn 99% trong một năm tính từ vùng đáy.

Nhận định về các đợt điều chỉnh mạnh trước đây, ông Đinh Đức Minh cho biết, điểm chung dễ nhận thấy nhất là chứng khoán đều bị đẩy về vùng định giá rất rẻ trước khi bước vào chu kỳ phục hồi kéo dài khoảng 1-2 năm, với mức tăng tổng thể từ đáy dao động khoảng 80-100%. Điểm khác biệt giữa các giai đoạn chủ yếu nằm ở nguyên nhân cốt lõi của mỗi đợt giảm, còn quy luật hồi phục sau đó vẫn tương đối nhất quán.