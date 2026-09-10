Vừa lập đáy trong tuần, giá vàng bật tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng

Sáng 10/9, giá vàng miếng tại SJC, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt tăng 1,2 triệu đồng mỗi lượng, cùng được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, Mi Hồng có mức tăng mạnh hơn 1,8 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết giá vàng miếng cao hơn ở chiều mua vào, ở mức 145 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 146,5 triệu đồng/lượng.

Sau phiên lao dốc vào sáng qua và thiết lập mức đáy trong tuần, giá vàng bắt đầu phục hồi trở lại.

Ở vàng nhẫn, các thương hiệu cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng từ 1,1-1,8 triệu đồng mỗi lượng.

SJC niêm yết ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). PNJ niêm yết 143,2-146,5 triệu đồng/lượng, còn Phú Quý ở mức 143,6-147 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá mua vàng nhẫn ở mức 144 triệu đồng/lượng; dữ liệu được cung cấp không có giá bán ra.

Tại Mi Hồng, vàng nhẫn được niêm yết ở mức 145-146,5 triệu đồng/lượng, mua vào - bán ra.

Diễn biến giá vàng sau 1 tuần. Ảnh: SJC.

Sáng 10/9, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 4.401 USD/ounce, tăng 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Vàng tăng trở lại khi nhà đầu tư chờ loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này, qua đó tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ của Fed trong bối cảnh giá dầu tăng. Đồng USD cũng dao động gần mức thấp nhất hai tuần, giúp vàng tính theo USD trở nên rẻ hơn với người nắm giữ các đồng tiền khác.

Thị trường hiện tập trung vào những dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp Fed ngày 15-16/9. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất, sau báo cáo việc làm mạnh và cú sốc giá dầu mới nhất làm gia tăng lo ngại lạm phát.